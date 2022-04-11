الكرملين: بدء الاجتماع بين بوتين والمستشار النمساوى

جدة - نرمين السيد - وكانت صحيفة "كرون" النمساوية قد كشفت عن بدء المحادثات التى تجرى خلف الأبواب المغلقة بين بوتين ونهامر، فيما كان المستشار النمساوى قد وصل إلى موسكو أمس الأحد لإجراء محادثات مع بوتين فى مهمة وساطة لإنهاء العملية العسكرية فى أوكرانيا.

ومن ناحية أخرى، أدان بيسكوف العقوبات التى يفرضها الغرب على مسئولى وسائل الإعلام الروسية، واصفا إياها بـ"غير المقبولة"، وأضاف: "هذه العقوبات لن تكون قادرة على التأثير على السياسة التحريرية غير المنحازة لوسائل الإعلام لدينا".

وكان الاتحاد الأوروبى قد فرض الأسبوع الماضى عقوبات على كبار مديرى الخدمات الصحفية الرائدة فى روسيا، بما فى ذلك رئيس شركة البث الإذاعى والتلفزيونى الحكومية لعموم روسيا أوليج دوبرودييف، والمدير العام لوكالة الأنباء الروسية "تاس" سيرجى ميخائيلوف.