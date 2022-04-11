جدة - نرمين السيد - وكانت صحيفة "كرون" النمساوية قد كشفت عن بدء المحادثات التى تجرى خلف الأبواب المغلقة بين بوتين ونهامر، فيما كان المستشار النمساوى قد وصل إلى موسكو أمس الأحد لإجراء محادثات مع بوتين فى مهمة وساطة لإنهاء العملية العسكرية فى أوكرانيا.
ومن ناحية أخرى، أدان بيسكوف العقوبات التى يفرضها الغرب على مسئولى وسائل الإعلام الروسية، واصفا إياها بـ"غير المقبولة"، وأضاف: "هذه العقوبات لن تكون قادرة على التأثير على السياسة التحريرية غير المنحازة لوسائل الإعلام لدينا".
وكان الاتحاد الأوروبى قد فرض الأسبوع الماضى عقوبات على كبار مديرى الخدمات الصحفية الرائدة فى روسيا، بما فى ذلك رئيس شركة البث الإذاعى والتلفزيونى الحكومية لعموم روسيا أوليج دوبرودييف، والمدير العام لوكالة الأنباء الروسية "تاس" سيرجى ميخائيلوف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكرملين: بدء الاجتماع بين بوتين والمستشار النمساوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.