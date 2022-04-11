نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعلان أسعار البنزين في السعودية لشهر ابريل 2022 وفقاً لتحديثات ارامكو الاخيرة اليوم الاثنين 11/4/2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلان أسعار البنزين في السعودية لشهر ابريل 2022، تعد شركة أرامكو هى الرائدة في مجال البنزين حول العالم، ومن المتوقع أن تصدر أسعار البنزين الجديدة اليوم وهو يوم العاشر من شهر أبريل الجاري 2022، وهي الأسعار التي سوف يتم التعامل بها، ولذلك ينتظرها الكثير من الأشخاص، وبالفعل يوم الأحد الحادي عشر من أبريل هو أولى الأيام تطبيقها، كما أنه من المفترض أن يتم العمل بتلك الأسعار الجديدة داخل محطات الوقود فى المملكة العربية السعودية إلى اليوم العاشر من الشهر القادم، وخلال السطور القادمة سنقدم أسعار البنزين الحالي في السعودية.

اعلان أسعار البنزين في السعودية لشهر ابريل 2022

من أكثر الأسواق العالمية التي تتأثر بسعر النفط هى السعودية، ولذلك تأتى أسعار هذا الشهر لتسجل زيادة قليلة عن الشهر الماضي، كما ارتفع سعر لتر البنزين تركيز 91 إلى 1.99 ريال بزيادة حوالي 0.9 ريال عن الشهر السابق، بالإضافة إلى وصل سعر اللتر من البنزين 95 إلى 2.13 ريال بزيادة تقدر ب 0.9 ريال كذلك عن الشهر الماضي، أما عن سعر اللتر من الديزل هو 0.52 ريال، بينما وصل سعر الغاز المسال إلى 0.75، والكيروسين إلى 0.70 ريال، ويتم تغير أسعاره بشكل دورى ومنتظم كل شهر.

أسباب رفع سعر المشتقات البترولية بالمملكة أو تخفضها

هناك عوامل مؤثرة على أسعار المنتجات البترولية، وبالأخص البنزين في المملكة، حيث يعتبر ثمن البنزين يؤثر بشكل كبير على أسعار الكثير من المهام الاقتصادية على مستوى الشرق الأوسط ، ومن أبرز وأهم العوامل التي تؤثر على سعر البنزين ما يلي:

على حسب ما يمكن أن تطرحه منظمة الأوبك العالمية يتم زيادة الطلب على منتجات النفط من قبل الأسواق.

من المحتمل أن الصراعات والمشاكل تؤدى إلى انخفاض او ارتفاع البنزين أو منتجات البترول.

بوجه عام فائض الدخل المالى ذا تأثير قوى لإنتاج النفط البترول.

ناتج الدعم الذى تقدمه الدولة هو المؤثر الأقوى لمنتجات البترول العديدة.

وتعمل الحكومة السعودية قدر الإمكان في تخفيف العبء على المواطنين وتحمل قيمة الزيادة في الأسعار للمواد البترولية، ويتم الإعلان عن الأسعار الجديدة والتي تكون قدر الإمكان في متناول الجميع.

مواعيد تطبيق اسعار البنزين الجديدة

سيجري العمل على تطبيق اسعار البنزين لشهر ابريل لمدة شهر من الان، حيث سيجري العمل على تطبيق اسعار منتجات البترول والطاقة اعتباراً من صباح اليوم الموافق ميلادياً اليوم الحادي عشر من ابريل لعام 2022، على ان يعاد من جديد تعديل تعريفة اسعار البنزين فى اليوم العاشر من مايو المقبل

اسعار البنزين فى السعودية

نتابع حتي الان جميع التحديثات الواردة على اسعار البنزين ومواد البترول والطاقة داخل المملكة العربية السعودية، حيث قد كشفت شركة ارامكو مساء يوم الامس على تحديث ورد على اسعار تعريفة بنزين 91 او تعريفة بنزين 95 او غيرها من منتجات البترول بعد التأكيد الصادر من قبل مسؤولي ارامكو على تثبيت اسعار البنزين لمدة شهر من الان