نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل عصير قمر الدين ومشروب السوبيا لفطور رمضان في المقال التالي

عصير قمر الدين هو المشروب الرسمي في شهر رمضان المبارك، فقد اعتاد الناس على تناول مجموعة من المشروبات في الشهر الكريم إما كبداية لوجبة الفطور أو بعد تناولها مباشرة، تلك المشروبات مثل الكركديه والتمر هندي والسوبيا وعلى رأسهم قمر الدين الذي يختلف عنهم في أنه غير متوفر إلا في رمضان فقط على عكس باقي المشروبات الأخرى، وهنا سنقدم لكم طريقة سهلة جدًا لإعداده للحصول على طعمه المميز وكذلك طريقة تحضير السوبيا. طريقة عمل عصير قمر الدين لتحضير العصير لن نحتاج سوى لمكونات بسيطة وهي شريحة من قمر الدين ويجب اختيار نوع جيد ذو جودة عالية، ونصف كوب من السكر الأبيض، بالإضافة إلى لتر من الماء المغلي.

وطريقة عمل عصير قمر الدين كالتالي قم بنقع شرحة قمر الدين في الماء المغلي واتركها ساعة على الأقل أو حتى يصبح لين تمامًا.

بعد ذلك ضعه بالماء في الخلاط الكهربائي حتى يختلط جيدًا.

ثم قم بإضافة السكر واخلطه مع العصير في الخلاط حتى يذوب تمامًا.

بعد ذلك يوضع في إناء زجاجي ويوضع في الثلاجة إلى حين موعد تقديمه على الإفطار. مقادير السوبيا كوب من الحليب السائل الطازج.

5 ملاعق كبيرة من الحليب البودر.

كوب ونصف الكوب من الماء المثلج.

5 ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.

ملعقة من زيت جوز الهند.

والقليل من الفانيليا. طريقة تحضير مشروب السوبيا يختلف تحضير مشوب السوبيا عن عصير قمر الدين فلا شئ هنا يحتاج إلى النقع لفترة أو للانتظار، فقط يتم خلط المكونات كما سنوضح ويكون حينها المشروب جاهز للتقديم مباشرة.

احضر إناء غائر عميق وضع به كل من الحليب البودر والسكر والفانيليا واخلط المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد.

هنا قم بإضافة الحليب الطازج مع زيت جوز الهند أو ملعقة من جوز الهند المبشور وقلبهم بشكل جيد جدًا حتى تذوب المكونات ولا يوجد أي تكتلات.

وأخيرًا يتم إضافة الماء المثلج مع التقليب للحصول على مشروب السوبيا اللذيذ الذي يمكن إعداده بهذه الطريقة قبل المغرب مباشرةً ليقدم بارد أو يوضع في الثلاجة لحين تقديمه وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة طريقة عمل عصير قمر الدين ومشروب السوبيا لفطور رمضان - ثقفني

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