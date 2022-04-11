نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- ننشُر أسعار البنزين فى السعودية لشهر ابريل 2022 من ارامكو Aramco المطبقة اليوم الاثنين 11/4/2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عاجل:- ننَشر أسعار البنزين فى السعودية لشهر ابريل 2022 من ارامكو المطبُقة اليوم الاثنين 11/4/2022، حيث مؤشرات البحث حالياً بدءت ان تتزايد الى حد كبير وملحوظ وراء التعرف على تسعيرة البنزين فى المملكة العربية السعودية الجديدة التي ستعلن اليوم العاشر من أبريل لعام 2022 على نحو نستعرض نتابع مع حضراتكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

عاجل:- ننشُر أسعار البنزين فى السعودية لشهر ابريل 2022

اليوم الموافق ميلادياً اليوم العاشر من ابريل عند العاشرة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية والموافق هجرياً اليوم التاسع من رمضان موعدنا مع إعلان اجدد اسعار البنزين داخل المملكة العربية السعودية، حيث مع موجة ارتفاع الأسعار التي شهدت بشكل مؤخر فى المملكة العربية والعالم جراء الازمة الاخيرة التي ادت الى ارتفاع مواد النفط عالمياً يتابع المواطنين شهرياً اجدد ماهو متعلق حول اسعار منتجات البترول والطاقة داخل المملكة العربية السعودية على ان نستعرض نتابع مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية اجدد اسعار البنزين داخل المملكة العربية السعودية على نحو نستعرضها الان ونوافيكم بها من خلال الفقرة التالية من هذا المقال

اجدد اسعار البنزين فى السعودية

نتابع الان نستعرض مع حضراتكم اجدد اسعار البنزين فى المملكة العربية السعودية على مستوى بنزين 91 او بنزين 95 او الديزل او غيرها من منتجات البترول والطاقة على النحو التالي:-

تم تحديد سعر بنزين 91 الى ما يعادل 2.18 ريال سعودي وذلك لكل لتر

تم تحديد سعر بنزين 95 الى ما يعادل 2.33 ريال سعودي لكل لتر

تم تحديد سعر البترول المسال إلى ما يعادل 0.75 ريال سعودي لكل لتر

تم تحديد سعر الديزل الى مايعادل 0.63 ريال سعودي لكل لتر

تم تحديد سعر الكيروسين إلى ما يعادل 0.70 ريال سعودي لكل لتر

هذا ولم تعلن حتي الان شركة ارامكو اجدد اسعار منتجات البترول والطاقة عن شهر ابريل، على ان نتابع ونستعرض مع حضراتكم من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز جميع ماهو متعلق حول اسعار منتجات البترول والطاقة داخل المملكة العربية السعودية فور ان يتم الكشف والاعلان عنها بشكل رسمي من قبل شركة ارامكو

متابعة اسعار البنزين فى السعودية

تم الاعلان بشكل مؤخر عن اجدد اسعار البنزين فى المملكة العربية السعودية، على ان يجري العمل على تطبيق اسعار منتجات البترول والطاقة اعتباراً من صباح يوم الغد الموافق ميلادياً اليوم الحادي عشر ابريل الى ان يعاد من جديد العمل على تعديل اسعار البنزين فى اليوم العاشر من مايو المقبل

تحديثات اسعار البنزين فى السعودية لشهر ابريل

حتي الان تتواصل عمليات البحث على جوجل بحثاً عن اجدد اسعار منتجات البترول والطاقة داخل المملكة العربية السعودية، حيث يسعي عشرات الالاف من المواطنين بالمملكة على متابعة اجدد اسعار البنزين فى السعودية بعد الكشف رسمياً من قبل مسؤولي شركة ارامكو على ان الاسعار الخاصة بشهر ابريل قد تم الاعلان عنها على ان تطبق لمدة شهر من الان.