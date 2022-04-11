نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تنزل المكرمة الملكية للضمان 1443 وشروط الحصول عليها في المقال التالي
أجابت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية بالسعودية على تساءل الكثيرون حول متى تنزل المكرمة الملكية للضمان 1443 في بيان رسمي لها، كما أنها قد صرحت عن طرح العديد من الشروط التي تحكم الأمر لكي يتم منح كل ذي حقًا حقه، حيث يُعد المكرمة الملكية هو بمثابة منحة يتم منحها لكافة الأسر المستحقة للضمان الاجتماعي بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.
متى تنزل المكرمة الملكية للضمان 1443
جدير بالذكر أن الإفصاح وزارة التنمية الاجتماعية قد جاءت لكي يهدأ بال كل من يرغب في معرفة متى تنزل المكرمة الملكية للضمان 1443، حيث أنه جاء عن المسؤول أنه إلى الآن لم يتم الإعلان عن تحديد موعد نزول المكرمة الملكية لشهر رمضان الكريم لعام 1443 هجري، وذلك بخلاف ما انتشر بين الكثيرون فقد أعلنت مصادر أخرى أن الموعد قد يكون في النصف الأول من شهر رمضان.
ولكى يتروى لك حقيقة الموعد يمكن اللجوء إلى المنصة الرئيسية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية داخل المملكة العربية السعودية من هنا، وقد تم التصريح عن أن تحديد قيمة المكرمة الملكية يتم تحديدها حسب عدد أفراد الأسرة المسؤول عنها المقدم على الضمان الاجتماعي والتي قد تتراوح ما بين 1000 ريال لتصل لنحو 2000 ريال سعودي، حيث أن الاسرة من فرد واحد يصرف لها ألف ريال، والأسرة المكونة من فردان يصرف لها 1500 ريال، والمكونة من 3 أفراد يصرف لها ألفان ريال.
شروط الحصول على المكرمة الملكية رمضان 1443/2022
في الواقع أن وزارة التنمية الاجتماعية قد طرحت العديد من الشروط لكي يتم منح المكرمة الملكية للمستحقين، وتكمن تلك الشروط فيما يلي:
- لا بد أن يكون المتقدم من أصول سعودية.
- كما يشترط أن يكون المتقدم لا يمتلك أي سجل عقاري أو تجاري.
- بجانب ضرورة أن يكون المتقدم مقيم داخل المملكة العربية السعودية أو يعيش بها منذ أكثر من قبل ثلاث شهور على الأقل قبل التقديم.
- علاوة على أنه من الضروري أن يكون الراتب الذي يتقاضاه المتقدم ليس أقل من 3000 ريال سعودي.
- في حال إخلال المتقدم من أي شرط من الشروط المطروحة من قبل وزارة التضامن لا يمكن أن يتم صرف المكرمة الملكية له.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متى تنزل المكرمة الملكية للضمان 1443 وشروط الحصول عليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.