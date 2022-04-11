نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- اعلان أسعار البنزين في السعودية لشهر أبريل 2022 من aramco ارامكو المطبقة اليوم الاثنين 11/4/2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عاجل:- اعلان أسعار البنزين في السعودية لشهر أبريل 2022. تعلن رسميا من قبل شركة أرامكو للنفط، والتي حددت يوم العاشر من كل شهر لإعلان أخر تحديث للأسعار ليتم اعتمادها داخل محطات الوقود وأيضا المؤسسات التي تعتمد بشكل كبير على النفط ومشتقاته بداية من صباح غد الأثنين الموافق 11 إبريل 2022، وتعتبر أرامكو كبرى شركات النفط التي تقوم بتصديره إلى جميع دول الشرق الأوسط والعالم، حيث تعد من الشركات الرائدة في ذلك المجال، وقد توقع خبراء الأسعار إقرار زيادة جديدة في الأسعار هذا الشهر، نتيجة زيادة الطلب عليه عالميا.

عاجل:- اعلان أسعار البنزين في السعودية لشهر أبريل 2022

مع بداية كل شهر يترقب الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية إعلان شركة أرامكو الوطنية عن الأسعار الجديدة للوقود، باعتباره من السلع الرئيسية اليومية لكل مواطن على أراضي المملكة، ويتم ذلك بعد اجتماع مسؤولي الشركة للوقوف على الأسعار المقرر تطبيقها داخل محطات الوقود وكبرى المؤسسات، حيث يتم أخذ الاعتماد الرسمي لتطبيقها من جهة وزير البترول ليتم رفعها على الموقع الإلكتروني للشركة عبر شبكة الإنترنت.

وقد جاءت الأسعار المعلنة عبر الموقع الرسمي كما يلي:

سعر لتر بنزين 91 بلغ قيمة 2.18 ريال سعودي.

سعر لتر بنزين 95 بلغ قيمة 2.33 ريال سعودي.

سعر الديزل بلغ 0.63 ريال سعودي.

سعر الكيروسين بلغ 0.70 ريال سعودي.

سعر غاز البترول المسال بلغ 0.75 ريال سعودي.

شركة أرامكو الوطنية

تأسست أرامكو الوطنية للنفط عام 1933م ولكنها عرفت بهذا الاسم في عام 1944 وهو يعني شركة النفط العربية الأمريكية مختصرا، وكان بئر دمام أول أعمالها في عام 1938م، ومع مرور السنين أصبحت الشركة تابعة للملكة العربية السعودية بنسبة 100% في عام 1980م، وخلال عام 2015 انفصلت الشركة بشكل إداري عن وزارة النفط للحصول على مزيد من الاستقلالية، وتم تكون مجلس مكون من عشر أشخاص تحت رئاسة ولي عهد المملكة أنداك الأمير محمد بن سلمان، وتدير أرامكو 15% من احتياطي النفط عالميا، وتعتبر المصدر الأول للنفط لكافة دول الشرق الأوسط والعالم أيضا، وتوفر الألاف من فرص العمل للمواطنين داخل أراضي المملكة مع إعطائهم الكثير من الميزات العينينة والنقدية.

موعد تغيير اسعار البنزين فى السعودية

تتولي شركة ارامكو مسؤولية تغيير اسعار البنزين والطاقة شهرياً فى مساء اليوم العاشر الميلادي من كل شهر، حيث يتم الاعلان فى مؤتمر صحفي عن نتيجة تغيير اسعار البترول والطاقة على ان تبدأ الشركة بالعمل على تطبيق نتيجة الاعلان الصادر من الشركة من صباح اليوم الحادي عشر الميلادي من كل شهر

اسعار البنزين فى السعودية

تم الاعلان مساء يوم الامس الموافق ميلادياً 10 ابريل لعام 2022 اجدد اسعار البنزين لشهر ابريل، على ان يبدأ اعمال تطبيق الاسعار الخاصة بالبنزين لمدة شهر من الان، حيث اعلنت شركة ارامكو على ان اسعار البنزين ستطبق اعتباراً من صباح اليوم الموافق 11 ابريل حتي اليوم العاشر من مايو المقبل بعد ان تم الاعلان عن تثبيت اسعار منتجات البترول والطاقة فى كافة انحاء المملكة.