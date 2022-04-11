نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم سعر البنزين فى السعودية لشهر ابريل 2022 || اسعار البنزين فى السعودية لشهر ابريل المعلنُة من ارامكو اليوم الاثنين 11/4/2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم سعر البنزين فى السعودية لشهر ابريل 2022 نتابعها ونستعرضها مع حضراتكم الان حيث تشهد مؤشرات البحث على جوجل ارتفاعاً كبير لأجل متابعة أسعار منتجات البترول والطاقة التي تشهد فى المملكة العربية السعودية تحديثات شهرية تجرى فى اليوم العاشر الميلادي من كل شهر، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال اجدد اسعار البنزين والطاقة داخل المملكة

كم سعر البنزين فى السعودية لشهر ابريل 2022

تبدأ شركة أرامكو بالتعاون مع الحكومة السعودية بالإعلان اليوم الموافق ميلاديا اليوم العاشر من أبريل 2022 على أسعار منتجات البترول والطاقة داخل المملكة العربية السعودية، حيث قد جريت مؤخراُ اخر تحديثات شركة ارامكو عن شهر مارس، على ان تطبق اخر تحديثات ارامكو حتى مساء يومنا الحالي عند تمام الحادي عشر مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية، على ان يتم الاعلان من قبل شركة أرامكو عن اجدد أسعار منتجات البترول والطاقة لتبدأ أعمال تطبيقها لمدة شهر من الان، حيث يتم مراجعة أسعار منتجات البترول والطاقة بشكل شهري فى اليوم العاشر الميلادي من كل شهر، على ان نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال الأسعار الموجودة حالياً بالأسواق فى جميع انحاء ومدن المملكة العربية السعودية

أسعار البنزين فى السعودية الآن

نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان اجدد أسعار منتجات البترول والطاقة داخل جميع محطات الوقود والطاقة داخل جميع انحاء المملكة العربية السعودية على مستوى لتر بنزين 91 او لتر البنزين 95 او زيت الديزل أو لتر المسال وغيرها من منتجات البترول والطاقة على النحو التالي:-

تم تحديد سعر بنزين 91 الى ما يعادل 2.18 ريال سعودي وذلك لكل لتر

تم تحديد سعر بنزين 95 الى ما يعادل 2.33 ريال سعودي لكل لتر

تم تحديد سعر البترول المسال إلى ما يعادل 0.75 ريال سعودي لكل لتر

تم تحديد سعر الديزل الى مايعادل 0.63 ريال سعودي لكل لتر

تم تحديد سعر الكيروسين إلى ما يعادل 0.70 ريال سعودي لكل لتر

على ان يتم الاعلان فى مؤتمر صحفي على اجدد اسعار منتجات البترول والطاقة من ارامكو بعد قليل من الان على نحو سنستعرضه ونتابعه من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

اسعار البنزين فى السعودية

تتواصل عمليات البحث على جوجل فى عرض جميع التفاصيل المطروحة حول سعر البنزين سواء بنزين 91 او 95، حيث ستبدا ارامكو بالعمل على تطبيق اسعار البنزين لشهر ابريل اعتباراً من صباح يوم الغد الى ان يعاد من جديد تعديل تلك الاسعار فى شهر مايو المقبل

سعر البنزين فى السعودية

نتواصل فى استعراضنا المتواصل حول عرض اجدد اسعار منتجات البترول والطاقة داخل المملكة العربية السعودية، حيث اعلنت شركة ارامكو مساء يوم الامس على اسعار البنزين الخاصة بشهر ابريل على ان تكون محدثة لمدة شهر من الان ومطبقة فى جميع محطات البترول والطاقة لمدة شهر من الان.