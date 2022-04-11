مباشراُ .. موعد مباراة القوة الجوية ومومباي سيتي بدوري أسيا القنوات الناقلة والتشكيل وترتيب المجموعة

موعد مباراة القوة الجوية ومومباي اليوم في الجولة الثانية، من مباريات المجموعة الثانية بدوري أبطال أسيا دور المجموعات، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية من أهم المواعيد التي يتم البحث عنها اليوم عبر محرك البحث الرئيسي جوجل، لمعرفة تفاصيل اللقاء المرتقب وهو ما سوف نسعى لتقدمه لكم عبر موقعكم ثقفني، اللقاء يحظى بمتابعة هائلة خاصة من قبل جماهير القوة الجوية، التي تمني النفس بانتصار جديد لتقترب خطوة كبيرة من التأهل إلي الدور التالي دور أل 16 من البطولة.

تقام المباراة اليوم على ملعب أستاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، واللقاء يسبق مواجهة قوية بين الهلال السعودي والريان القطري لحساب المجموعة الأولى، وينقل اللقاء عبر أكثر من قناة فضائية عربية لمزيد من المتعة للجماهير العراقية في كل مكان، كانت القوة الجوية قد حققت فوزاً هاماً في الجولة الأولى على فريق الجزيرة الإماراتي بنتيجة هدفين لهدف، بينما تلقى فريق بومباي سيتي الهندي هزيمة ثقيلة على يد متصدر المجموعة بعد نهاية الجولة الأولى فريق الشباب السعودي، وفيما يلي تفاصيل اللقاء.