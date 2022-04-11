تمويل الأمثل حتى 50,000 ريال بدون كفيل ولا تحويل راتب. من التمويلات التي يبحث عنها الكثيرين لتسديد الالتزامات النقدية مثل أقساط المدارس وتجديد أثاثات المنزل وغيرها من الأمور للعاملين بالقطاع الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص في المملكة. تعد شركة الأمثل من شركات التمويل الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي ساما منذ عام 2000. وقد وضعت الشركة بصمتها في سوق المال السعودي بتقديم أفضل الخدمات التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وللأفراد لتحقيق أهدافهم المالية بالتمويل.

مزايا تمويل الأمثل حتى 50,000 ريال بدون كفيل ولا تحويل راتب

تقدم شركة الأمثل تمويل التورق للأفراد بالمزايا الآتية:

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

مبلغ تمويل 100 ألف ريال بوجود كفيل وبدون كفيل حتى 50,000 ريال.

بدون تحويل راتب.

مدة سداد تصل إلى 60 شهر بهامش ربح تنافسي.

إجراءات سريعة وسهلة.

المستندات المطلوبة لتمويل الأفراد

تعبئة نموذج طلب التمويل من موقع الشركة الرسمي.

صورة من الهوية الوطنية للعميل.

خطاب تعريف بالراتب الخاص بالعميل.

كشف حساب بنكي لأخر ثلاث شهور.

العنوان الوطني.

وثيقة إثبات سكن سواء (ملك/ إجار).

قد تطلب الشركة بعض الوثائق الإضافية في بعض الحالات الاستثنائية.

التأجير التمويلي المنتهي بالتمليك

تقدم شركة الأمثل للتمويل أيضًا منتج تمويل التأجير المنتهي بالتمليك على مختلف أنواع السيارات وفقًا لآلية أجرة شهرية مدروسة بعناية بالمزايا الآتية:

مبلغ تمويل يصل إلى 100,000 ريال.

حتى 60 شهر متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

بهامش ربح منافس وإجراءات سريعة وسهلة .

المستندات المطلوبة لتمويل التأجيري

تعبئة نموذج طلب التمويل على موقع شركة الأمثل.

صورة من الهوية الوطنية للعميل .

رخصة قيادة سارية المفعول.

خطاب تعريف بالراتب، وكشف حساب بنكي لأخر ثلاث شهور.

العنوان الوطني، و وثيقة إثبات السكن (ملك/ إجار).

قد تطلب الشركة بعض الوثائق الإضافية في بعض الحالات الاستثنائية.

التواصل مع شركة الأمثل للتمويل

توفر شركة الأمثل عددًا من الطرق للتواصل معها على النحو الآتي: