التسجيل في برامج الإيفاد والابتعاث لشاغلي الوظائف التعليمية 1443

برامج الإيفاد والابتعاث، حيث أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن بداية فتح باب التسجيل في برامج الإيفاد والابتعاث لجميع الأفراد في المملكة من شغالي الوظائف التعليمية خلال العام الجاري 2022، وقد كشفت وزارة التعليم من خلال بيان توضيحي لها قد تم نشره عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر بإن التسجيل سوف يكون بشكل إلكتروني من خلال موقع الوزارة على أن يبدأ التسجيل بداية من يوم الأحد الموافق يوم 9 رمضان ويتم إغلاق التسجيل لجميع المتقدمين والمتقدمات في يوم 24 ذو القعدة 1443، وسوف يتم انتهاء استقبال أي طلبات من الإدارات التعليمية في المملكة في يوم 1 ذو الحجة 1443، وسوف نوضح لكم طريقة التسجيل في برامج الإيفاد والابتعاث.

ما هي أهداف برامج الإيفاد والابتعاث

وضحت وزارة التعليم في المملكة بأن برنامج الإيفاد والابتعاث لشاغلي الوظائف التعليمية سوف يكون له عدة أهداف تسعي الوزارة إلى تحقيقها، ومن هذه الأهداف ما يلي:

يعمل البرنامج على تطوير وتأهيل شاغلي الوظائف التعليمية من خلال أفضل المعايير المهنية وكافة الاحتياجات التدريسية الجديدة.

الوصول إلى تحقيق الأداء الأمثل للعمل من شاغلي الوظائف التعليمية.

العمل على تحسين وتعزيز مخرجات التعليم.

هذا وقد اعتمدت وزارة التعليم تنفيذ الخطة التشغيلية من جانب الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث 2022م، والتي تتضمن برامج الإيفاد للدراسة بداخل المملكة، بالإضافة إلى الابتعاث من أجل الدراسة بالخارج، علاوة إلى البرامج والمشاريع الخاصة بالتطوير المهني التي تشمل المناهج الجديدة، وكافة المسارات الثانوية المتخصصة، والبرامج الفنية المتنوعة، إضافةً إلى ذلك بأنها تشمل الممارسين للتطوير المهني، وكافة الاختبارات الدولية، والبرامج المعدة من أجل التطوير المهني للقيادات المدرسية وكذلك للقيادات التعليمية.

التسجيل في برامج الإيفاد والابتعاث

وضحت وزارة التعليم بأن التسجيل في برامج الإيفاد والابتعاث يتم بشكل إلكتروني من خلال هذه الخطوات التالية: