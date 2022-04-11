خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور ورابط الدخول

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خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة رابط خاص للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد وهو من الخدمات الجديدة التي توفرها المملكة بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت، والتي تسعى من خلال هذه المنصة إلى الوصول إلى الأسر المحتاجة بشدة ولتوصيل الدعم للمستحقين، وتسعى الوزارة إلى تقديم أكبر قدر من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الضمان من تقديم دعم مادي لهم والذي يعمل على رفع وتحسين مستوى معيشة الفرد، وتسعى إلى توفير الحد الأدنى من الحاجات الأساسية لكل أسرة منن المستحقين، والوصول بهم إلى درجة الاستقلال المالي.
نبذه عن الضمان الاجتماعي المطور:
الضمان الاجتماعي الجديد هو عبارة عن نظام تم إصداره من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف مساعدة طبقة معينة من المجتمع، ويستهدف النظام الأفراد والأسر المحتاجة للدعم، وهذا عن طريق تزويدهم بالدعم المالي لرفع مستوى المعيشة، وتم توفير النظام من قبل وزارة الموارد البشرية لتسهل على المتقدمين معاملات التسجيل ودراسة الحالات بدقة وإبعاد الغير مستحقين للدعم عبر نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد.
رابط الدخول إلى الضمان الاجتماعي المطور:
دائما ما يبحث الكثيرين من الأفراد عن رابط تسجيل الدخول إلى الضمان الاجتماعي المطور بهدف التسجيل في الضمان الاجتماعي ومن أجل الاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي من خلال وزارة الموارد البشرية، ويمكنك تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرسمي وتنفيذ التعليمات المطلوبة من منصة الضمان الاجتماعي الجديد والخاصة بتسجيل فرد جديد.
خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور:
- أولاً عليك تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي للضمان الاجتماعي عبر الإنترنت.
- بعد ذلك اضغط على خيار الخدمات الإلكترونية.
- ثم قم بإختيار إنشاء حساب جديد أو عبر الدخول إلى بوابة الضمان الاجتماعي الإلكترونية.
- كما يشترط عليك تحديد خانة الخدمات الإلكترونية وبعد ذلك الضغط على حماية المعاشات.
- قم باستكمال الخطوات السابقة ثم اضغط على تسجيل الدخول للخدمة.
- أيضا عليك القيام بتحديد مكتب الضمان وكذلك تحديد الفئة.
- كذلك يجب عليك كتابة جميع البيانات بشكل دقيق وسليم.
- عليك قراءه الشروط والأحكام، ثم الموافقة عليها، والنقر على زر إرسال.
- في النهاية سوف تتمكن من التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد.
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