كيف استرجع المبلغ الغير متاح الراجحي وطريقة التعرف على قيمة الرصيد

يرغب الكثيرون في معرفة كيف استرجع المبلغ الغير متاح الراجحي، وهي تُعد خدمة جديدة مقدمة من بنك الراجحي ضمن الكثير من الخدمات التي تحتوي على مميزات عدة والتي يسعى من خلالها بنك الراجحي لكسب رضا العملاء، حيث يعتبر بنك الراجحي هو أحد أكبر وأهم البنوك السعودية الذي تتوافر فروعه في كافة أرجاء وضواحي المملكة العربية السعودية.

كيف استرجع المبلغ الغير متاح الراجحي

صرح بنك الراجحي في بيان خاص به عن كيف استرجع المبلغ الغير متاح الراجحي وذلك لتمكين كافة العملاء من استخدام تلك الخدمة، والتي تعتبر من أهم الخدمات المميزة المقدمة للعملاء ويقوم البنك بإخبار العملاء من خلال رسالة نصية تحوي على أن البنك قام بحجز مبلغ المال في حالتين، حيث أن قيام البنك بحجب رصيد في حال قيام العميل بإجراء الشراء هي من أهم المميزات التي يقدمها البنك لتعزيز حق التجار أو المؤسسة التي تمت منها عملية الشراء التابعة للبنك

ومن بعدها يتم خصم تلك الرصيد من حساب العميل في البنك يقوم البنك فعل ذلك مع العملاء المضمونين في حال كان رصيدكم غير كافي على أن يقوم العميل بإرجاع تلك المبلغ للبنك مرة أخرى في غضون أسبوع، يقدم البنك تلك الخدمة إذا كان هذا المبلغ مدفوع كضمان لتاجر أو لشركة أو عملية استثمارية، ومن أبرز ما يميز بنك الراجحي أنه البنك الوحيد بالسعودية التي يمنح تلك الخدمة للعملاء.

طريقة التعرف على قيمة الرصيد الغير متاح

أتاح بنك الراجحي لجميع العملاء خطوات بسيطة تمكنه من معرفة كيف استرجع المبلغ الغير متاح الراجحي. ويمكن حصر تلك الخطوات فيما يلي: