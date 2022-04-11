نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة معقدة.. موعد مباراة الفيصلي والسد دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الفيصلي والسد ، ضمن مباريات الجولة الثانية في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2022 ، ولحساب مرحلة الذهاب من المجموعة الخامسة، يستضيف مساء الإثنين 11 أبريل 2022، ملعب ستاد الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام السعودية، فعاليات المواجهة العربية الخليجية، أو إن شئنا القول، المواجهة السعودية القطرية، والتي تجمع فريقا السد والفيصلي ، وما يطلق عليها “مجموعة التعادلات”، والتي تضم أيضًا فريقا ناساف كارشي الأوزبكي والوحدات الأردني .

نتناول في السطور القادمة، جميع التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار حول موعد مباراة الفيصلي والسد والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى رحلة ونتائج الفريقين في النسخة 41 من دوري أبطال آسيا، بجانب تاريخ المشاركات والإنجازات، علاوة على تاريخ مواجهات الفيصلي والسد .

مباراة الفيصلي والسد

مواجهة للتاريخ إذن، تجمع فريقا السد والفيصلي ، في إطار منافسات البطولة الآسيوية للأندية ، والتي تجمع بين الخبرة والطموح.

وفي النسخة الحالية من البطولة، قدم الفريقان أداءً متوازنًا، أسفر عن التعادل وبنتيجة واحدة، في الجولة الأولى.

ويسعى الناديان من خلال مواجهة الإثنين، إلى تحقيق فوزهما الأول في المسابقة القارية، من أجل تأمين العبور إلى الدور التالي.

نستعرض أولًا ترتيب المجموعة الخامسة قبل انطلاق مباريات الجولة الثانية فيما يلي:

نشير هنا إلى أن الجولة الثانية من مباريات دوري أبطال آسيا ، تشهد مواجهات قوية للأندية السعودية.

بدأت يوم الأحد 10 أبريل 2022 ، بـ مباراة التعاون وباختاكور ، والتي أسفرت عن فوز الفريق الأوزبكي.

وتستكمل يوم الإثنين 11 أبريل 2022 ، بـ3 لقاءات، أولها مباراة الريان والهلال ، ثم مباراة الشباب والجزيرة و مباراة الفيصلي والسد ، والأخيرين يلعبان في توقيت واحد.

نادي الفيصلي

نبدأ تغطيتنا مع نادي الفيصلي السعودي ، والذي ما يزال يخطو خطواته الأولى في مشاركته رقم 1 في بطولة دوري أبطال آسيا .

الفريق الاول لكرة القدم ينهي تحضيراته لمواجهة #السد القطري #الفيصلي_الآسيوي #عنابي_سدير_الآسيوي https://t.co/93zOygXGnm pic.twitter.com/EUSlf2mKXa — النادي الفيصلي السعودي (@AlFaisaly) الفريق الاول لكرة القدم ينهي تحضيراته لمواجهة #السد القطري #الفيصلي_الآسيوي #عنابي_سدير_الآسيوي https://t.co/93zOygXGnm pic.twitter.com/EUSlf2mKXa — النادي الفيصلي السعودي (@AlFaisaly) April 10, 2022

حيث نجح العنابي في بلوغها، بعد تتويجه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي، على حساب التعاون.