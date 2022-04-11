الجيش الأوكراني يعلن الاستعداد لـ”معركة نهائية” في ماريوبول المحاصرة

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الإثنين، استعداده لما وصفها بـ"معركة نهائية"، أمام الجيش الروسي، في مدينة ماريوبول.

وكتب الفوج السادس والثلاثون في البحرية الأوكرانية على فيسبوك "اليوم ستكون على الأرجح المعركة الأخيرة لأن ذخائرنا تنفد.. سيكون مصير بعضنا الموت وبعضنا الآخر الأسر".

وبدأت روسيا في 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية داخل الأراضي الأوكرانية، وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العملية تهدف لحماية سكان إقليم دونباس، إضافة إلى منع أوكرانيا من الانضمام إلى حلف الناتو.