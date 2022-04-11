عاجل- إجراء كندى جديد ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وقالت وزيرة خارجية كندا ميلانى جولى - إن هذه الإجراءات الجديدة تفرض قيودًا على 33 كيانًا فى قطاع الدفاع الروسى، مشيرة إلى أن هذه الكيانات قدمت دعمًا غير مباشر أو مباشر للجيش الروسى، وبالتالى فهى متواطئة فى معاناة الناجمين عن الحرب الروسية فى أوكرانيا.
وأضافت "أن هذه الإجراءات تعد بمثابة تذكير بأن كندا ستكون رائدة فى محاسبة بوتين وأنصاره على أفعالهم غير القانونية وغير المبررة"، مشددة على أن بلادها وقفت دائمًا وستظل دائمًا إلى جانب أوكرانيا، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.
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