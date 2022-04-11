دول أوروبية ترفع أسعار الطاقة

جدة - نرمين السيد - تسببت موجة الطقس البارد فى أوروبا، مؤخرًا، فى ارتفاع أسعار الطاقة فى دول الشمال بالقارة العجوز، بينما انخفضت الأسعار فى أماكن أخرى من أوروبا، حسبما أفادت به وكالة "بلومبرج" الإخبارية.





وبحسب الوكالة الأمريكية، تعتمد دول الشمال الأوروبى مثل السويد والنرويج على الطاقة المائية لتوليد جزء كبير من الكهرباء لديهم، لذا تنتظر أوروبا الربيع حتى يساعد الطقس الأكثر دفئًا على إذابة الثلوج وملء الخزانات بالمياه التى تعمل فيما بعد على توليد الطاقة الكهربائية، إلا أن ذلك لم يحدث هذا العام!

وأشارت "بلومبرج"، إلى أن درجات الحرارة التى كانت أقل من المتوسط خلال الفترة الماضية، تعنى أن احتياطيات المياه لدى دول أوروبا أصبحت فى أدنى مستوى لها منذ عام 2019، ما تسبب فى تعطيل إمدادات الطاقة.

وحسبما ذكرت الوكالة، فقد أشارت بيانات "واتسايت" إلى أنه من المقرر أن يستمر البرد فى أوروبا على مدار الأسابيع المقبلة، وهو ما أكده خبراء التوقعات الجوية بشأن استمرار هذا الطقس خلال الأسابيع المقبلة.