انقسام خطر.. كيف تفاعلت الصحف الفرنسية مع نتائج الانتخابات الرئاسية؟

جدة - نرمين السيد - سلطت الصحف الفرنسية الضوء على نتيجة الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة والتى تضمنت صعود الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، ومنافسته المرشحة اليمينية، مارين لوبان، للجولة الثانية.





قالت صحيفة "لو باريزيان - اوجوردوى آن فرانس" إنه من المرجح فوز ماكرون، فى حين قالت صحيفة "لو فيجارو"، إن "مباراة ماكرون-لوبان، مباراة الإياب التى يبدو أن الفرنسيين لم يرغبوا بها، ستحدث بالفعل".

بينما تأسفت صحيفة "ليبيراسيون" على نتائج الجولة الأولى، قائلة "هذه المرة، الوضع خطر جدا"، فيما كتبت صحيفة "لا مونتانيه": "يلتقى التعطيل والشعبوية الاجتماعية وجها لوجه بعد جولة أولى كانت نتائجها متوقعة وحملة هامدة بل صامتة، وكأن شيئا لم يحدث خلال ولاية ماكرون التى تميزت بأكثر الأحداث إثارة للقلق التى عرفتها البلاد منذ عقود".

كذلك قالت صحيفة "لا كروا": "إن الانقسام الخطر الذى ظهر خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة تأكد".

فيما رأت صحيفة "كوريه بيكار" إن الرئيس المنتهية ولايته يتمتع بطوق حصانة، قائلة إن "الحرب فى أوكرانيا منعته على ما يبدو من الدخول فى المناقشات (فى الدورة الأولى) ومن الدفاع عن حصيلة ولايته أو تقديم برنامج انتخابى"، مضيفة أنه لعب هذه الورقة فى الدورة الأولى، لكنه لن يتمكن من ذلك فى الدورة الثانية.. فعليه دخول الحلبة".

وكانت عملية فرز صناديق اقتراع الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية فى فرنسا، قد أظهرت تصدر الرئيس إيمانويل ماكرون حيث حصل على 28.1% من الأصوات.

وحلت مرشحة حزب التجمع الوطنى مارين لوبان ثانية بنسبة 23.3%، فيما حصل زعيم تيار اليسار الفرنسى ورئيس حزب "فرنسا الأبية"، جان لوك ميلونشون على 20.1%، حسب تقديرات أولية لمعهد "إبسوس" الفرنسى.

جدير بالذكر أن الجولة الثانية من الانتخابات ستجرى يوم 24 أبريل المقبل.