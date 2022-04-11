ارتفاع أسعار وأزمة شحن.. حظر الفحم الروسى يهدد أسواق الطاقة فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "Oil Price"، فقد كانت أسواق الفحم ضيقة على مستوى العالم بالفعل حتى قبل الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أدت أزمة الطاقة ونقص الغاز الطبيعى فى أوروبا وآسيا فى خريف عام 2021 إلى ارتفاع استخدام الفحم وارتفاع أسعاره أيضًا.

الفحم يهدد أسواق الطاقة الأوروبية

وبحسب الموقع، كانت البلدان الرئيسية المستهلكة للفحم فى آسيا - الصين والهند - تتدافع لشراء ما يكفى من أقذر أنواع الوقود الأحفورى، حيث حفزت أسعار الغاز الطبيعى المرتفعة بشكل كبير على استخدام الفحم لتوليد الطاقة. وفى بعض الأحيان، كانت إمدادات الفحم مقيدة بشدة، أيضًا بسبب الحظر الصينى غير الرسمى على واردات الفحم الأسترالى.

ويؤكد التقرير أن الصين ستواصل توجهها نحو زيادة استخدام الفحم إلى أقصى حد فى السنوات القادمة، لافتًا إلى أنها تلبى أمن الطاقة لديها.

وأشار التقرير إلى أنه خلال هذا الأسبوع، اقترحت أوروبا فرض الحظر على واردات الفحم الروسى، لافتًا إلى أن إمدادات الفحم فى أوروبا وآسيا والعالم تواجه قيودًا وارتفاع الأسعار مرة أخرى على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية. ونتيجة لذلك، فمن المتوقع أن ترتفع أسعار سلع الطاقة الأخرى، وتشغيلها أيضًا.

قفزة فى أسعار الفحم فى أوروبا

ويشير تقرير "Oil Price" إلى أن أسعار الفحم فى شمال غرب أوروبا قفزت هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى لها فى شهر واحد بسبب المقترح الأوروبى بشأن حظر واردات الفحم الروسى.

ومن جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين فى خطاب يوم الأربعاء: "إنها المرة الأولى التى نفرض فيها عقوبات مباشرة على استيراد الوقود الأحفورى من روسيا، وبالتالى قطع مصدر إيرادات مهم"، مضيفةً: "أخيرًا ، حان الوقت لاتخاذ هذه الخطوة".

ووافق الاتحاد الأوروبى، يوم الخميس الماضى، على حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا، بما فى ذلك حظر واردات الفحم الروسى، فى حين أن روسيا كانت تلبى جزءًا كبيرًا من الطلب على الفحم فى أوروبا.

تكلفة الشحن

وأصبح الاتحاد الأوروبى الآن، مجبرًا على شراء الوقود من المصدرين فى أماكن أبعد بكثير، الأمر الذى سيكلف أموالا باهظة لشحنه من جنوب إفريقيا وكولومبيا والولايات المتحدة وحتى أستراليا.

وبحسب التقرير، قال بحث لشركة "ريستاد إنيرجى"، هذا الأسبوع: "حظر الفحم يعنى أن المستهلكين الأوروبيين سيتعين عليهم الاستعداد لارتفاع أسعار الطاقة طوال هذا العام، حيث سيسود نقص الإمدادات فى البلدان التى تعتمد على توليد الفحم فى جميع أنحاء القارة عبر شبكات الكهرباء المتصلة جيدًا".

وأشارت الشركة المتخصصة فى أبحاث الطاقة، إلى أن ألمانيا التى تعد أكبر اقتصادات أوروبا، ستتأثر بشكل خاص جراء هذا القرار، وكذلك أوروبا الشرقية.

أزمة أوروبا ومولدات الطاقة

ستواجه أوروبا تحديات فى الحصول على إمدادات بديلة، حتى بتكاليف عالية، مع الأخذ فى الاعتبار أن سوق الفحم العالمى ضيقة للغاية بالفعل. سيكون لدى المصدرين الرئيسيين مثل أستراليا وإندونيسيا كمية محدودة من الفحم لتجنيب أوروبا ، بالنظر إلى تكاليف الشحن والرحلات الطويلة والطلب المرتفع المستمر على الفحم فى آسيا.

كما أشار التقرير إلى احتمالات ارتفاع أسعار التكاليف الخاصة بمولدات الطاقة المناسبة للفحم الروسى، لأنه سيكون عليها التعامل لحرق الفحم غير الروسى.