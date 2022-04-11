عاجل- تصريح روسى جديد بشأن أحداث بوتشا

جدة - نرمين السيد - أكد النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة دميترى بوليانسكى، أنه لم يتم النظر فى مسألة تشكيل مجموعة دولية فى إطار الأمم المتحدة للتحقيق فى أحداث "بوتشا" حتى الآن، مشيرا إلى أن بلاده لا تؤمن بأى تحقيقات مستقلة يجريها الغرب وأوكرانيا.





واستبعد بوليانسكى - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الإثنين - إمكانية إيجاد أى حلول لقضية "بوتشا"، لافتا إلى أنه بدون تفويض واضح من الأمم المتحدة لا يمكن التحقيق بالقضية. وأضاف أن "بعض الدول عبرت عن رأى مفاده أنه ينبغى التحقيق فى هذا الحادث من حيث المبدأ، لكن ليس من الواضح من الذى ينبغى أن يفعل ذلك وكيف".

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