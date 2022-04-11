اشتباكات في الهند تدفع السلطات لحظر التجمعات في مناطق التوتر

نشبت اشتباكات بين هندوس ومسلمين خلال مهرجان ديني في الهند، مما دفع الشرطة لفرض حظر تجول في إحدى البلدات وحظر على التجمعات التي تضم أكثر من أربعة أفراد في مناطق التوتر في ولاية جوجارات وولايتين أخريين اليوم الاثنين.

وفي اليوم السابق، قتل شخص واحد على الأقل وأصيب عشرة من بينهم تسعة من أفراد الشرطة عندما تعرض احتفال هندوسي للرشق بالحجارة في بلدة بولاية جوجارات بغرب البلاد.

وفي ولاية ماديا براديش في وسط البلاد، أصيب أكثر من 35 خلال اشتباكات مماثلة كما شهدت ولاية جاركاند أيضا أعمال عنف.

وقال مسؤول في الشرطة في بلدة بولاية جوجارات “اعتقلنا سبعة أشخاص بعد الاشتباكات وطبقنا إجراءات أمنية مشددة لمنع المزيد من الاضطرابات”.

كما فرضت السلطات في ولاية جوجارات، مسقط رأس رئيس الوزراء ناريندرا مودي، حظر تجول في أجزاء من مدينة هيماتناجار.

وشهدت جوجارات في 2002 أعمال عنف مميتة واسعة النطاق لمدة شهر تقريبا. وتقول جماعات معنية بالدفاع عن الحقوق إن نحو ألفي شخص أغلبهم مسلمون قتلوا في تلك الأحداث. وكان مودي رئيس وزراء الولاية في ذلك الوقت.