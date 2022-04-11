عاجل- الشرطة الفرنسية تصل أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلن سفير فرنسا لدى أوكرانيا، إتيان دى بونسن، أن عدد من رجال الشرطة الفرنسيين وصلوا إلى مدينة لفيف الواقعة فى أقصى غرب أوكرانيا، لمساعدة نظرائهم الأوكرانيين فى التحقيقات بجرائم الحرب المرتكبة حول مدينة كييف.





وأورد راديو "فرنسا الدولى" اليوم الإثنين، هذا النبأ دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن. وكان الاتحاد الأوروبى قد أعلن فى الرابع من أبريل الجارى، عزمه إرسال فرق تحقيق لبحث ما تردد أنها جرائم حرب روسية فى بلدة بوتشا الأوكرانية وأماكن أخرى. يذكر أن النيابة العامة الفرنسية فى قضايا الإرهاب، قررت الأسبوع الماضى، فتح ثلاثة تحقيقات حول "جرائم حرب" فى أوكرانيا.

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