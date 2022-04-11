عاجل- شركة فرنسية عملاقة تعلن انسحابها من روسيا

جدة - نرمين السيد - وقالت المجموعة المصرفية، فى بيان، إنها وقعت "اتفاقا بهدف بيع حصتها الكاملة فى روسبنك"، حيث كانت "سوسيتيه جنرال" المساهم الأكبر فيه، إضافة إلى شركات التأمين التابعة لها فى روسيا.
ومن المتوقع أن يتسبب بيع "سوسيتيه جنرال" حصتها، بخسارة 3.1 مليار يورو للمجموعة.
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