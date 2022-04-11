الهند: مصرع 6 عمال فى انفجار مصنع للكيماويات

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت صحيفة "هندوستان تايمز"، قالت مديرة الشرطة فى بهاروش الهندية، إن الانفجار وقع فى مصنع "أوم أورجانيكس"، وأدى إلى إندلاع حريق فى المصنع ومصرع ستة أشخاص من العاملين. وأكدت مديرة الشرطة، أنه تمت السيطرة على الحريق، لافتة إلى أن "التحقيقات جارية لتحديد السبب الدقيق للانفجار، وسيتم قريبًا إعداد تقرير لقوات الأمن الداخلى".

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