عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الشرطة

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، نفذ المستوطنون جولات استفزازية فى باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية فى المنطقة الشرقية منه.

وفى تصعيد جديد، "أعلنت جماعات الهيكل المزعوم عن عقد محاكاة كاملة لـ"قربان الفصح" فى منطقة القصور الأموية الملاصقة لأسوار المسجد الأقصى المبارك، عصر اليوم"، حسبما أفادت الوكالة.

وبحسب الوكالة الفلسطينية، تأتى هذه الدعوة بعد "قمة حاخامية" عُقدت فى الأقصى لمناقشة فرض طقوس "الفصح" العبرى فيه، وبعد دعوات من حاخامات اليمين المتطرف وتعهدات من قادة جماعات "الهيكل" بإدخال "قربان الفصح" إلى الأقصى، مساء يوم الجمعة القادم.

وحذر التقرير الفلسطينى من أن "المسجد الأقصى المبارك يتعرض لاقتحامات المستوطنين الاستفزازية على فترتين صباحية ومسائية؛ باستثناء يومى الجمعة والسبت، فى محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزمانى فى المسجد".