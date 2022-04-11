رسميا : تأجيل زيارة أردوغان المرتقبة إلى الأردن

دوت الخليج - : أعلنت الرئاسة التركية تأجيل الزيارة المرتقبة للرئيس رجب طيب أردوغان إلى الأردن في 11 أبريل/ نيسان الجاري. وبحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية وفق ما نشرت الاناضول ، السبت، تم تأجيل الزيارة بسبب عملية جراحية عاجلة للملك الأردني عبد الله الثاني. ولم يتم الكشف عن موعد جديد للزيارة.

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