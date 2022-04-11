مكون خارق لتنظيف شفاط المطبخ والحمام وإزالة الدهون والأوساخ الصعبة بدون تعب وفي دقائق

يعد شفاط المطبخ والحمام من الأمور التى تواجه جميع السيدات لصعوبة تنظيفه بسهولة، حيث أنه يتراكم عليه جميع الدهون والأتربة والغبار مما يصعب علينا تنظيفه، وتبحث الكثير من السيدات على طرق سريعة لتنظيف شفاط المطبخ والحمام، وتعد الوصفات الطبيعية من أفضل الوسائل التى تنظف وتلمع شفاط المطبخ والحمام، لذلك ننصحك سيدتىباستخدام الوصفات الطبيعية فى تنظيفه.

يعد شفاط المطبخ من أصعب المناطق التى تواجهنا جميعاً فى تنظيفه، لما له من دهون متراكمة وزيوت بداخله يصعب علينا إزالتها بسهولة، كما أنه من الأشياء التى يجب علينا تنظيفها بصورة مستمرة، حتى نحصل على هواء نظيف دون أى دهون متراكمة عليه، لذلك سوف نعرض فى هذا المقال عن طريقة وصفة لتنظيف شفاط المطبخ والحمام بسرعه دون أى مجهود والنتيجة رائعة وغير متوقعة.

طريقة تنظيف شفاط المطبخ والحمام بكل سهوله

جميع السيدات تبحث عن طرق لتنظيف شفاط المطبخ والحمام بسرعة وبطريقة سهلة وبسيطة حتى تسهل على نفسها تنظيفه، وتعد الوصفات الطبيعية هي الحل الامثل لازالة الدهون والأتربة المتراكمة على شفاط المطبخ والحمام، ويعد مكون الخل والليمون من أفضل المكونات الطبيعية في إزالة الأوساخ والأتربة التي يوجد بالشفاط، كل ما عليكى سيدتى تطبيق هذه الوصفة للحصول على شفاط نظيف ولامع كالجديد، وتعد هذه الوصفة من الوصفات السهله والسريعه في إزالة الأتربة والغبار الذي يوجد على سطح الشفاط، لذلك ننصحك عزيزتى باتباع خطوات تنظيف شفاط المطبخ والحمام بالمكونات الطبيعية المتوفرة في منزلك.

إعداد خطوات تنظيف شفاط المطبخ والحمام

المكونات

ربع كوب من الخل.

عصير ليمونة.

سائل تنظيف المواعين.

الطريقة

نحضر وعاء صغير ونخلط الخل بالليمون مع سائل التنظيف جيداً.

نقوم بفك شباك الشفاط حتى يسهل علينا تنظيفه.

نحضر قطعه قماش نظيفه ونغمسها فى الوصفه، ثم نقوم بدعك شباك الشفاط بهذا الخليط ونقوم بعد ذلك بشطفه بالماء.

هذه الوصفة سوف تقوم بتنظيف جميع الأتربة والغبار والدهون المتراكمة بالشفاط وتعمل على تنظيفه وتلميعه دون أى جهد.

طريقة أخرى لتنظيف شفاط المطبخ والحمام بسرعه

المكونات

ملعقة كبيرة من كربونات الصوديوم.

سائل التنظيف.

ماء.

الطريقة