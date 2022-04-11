رابط فحص نتيجة جامعة القران الكريم والعلوم الاسلامية 2022 في السودان , ويتعرض موقع جامعة السلطان للقرآن والعلوم الإسلامية لضغوط شديدة من آلاف الطلاب بالجامعة الراغبين في معرفة درجاتهم ، فيما تنشر إدارة الجامعة نتائج الامتحانات. أكدت إدارة جامعة القرآن والعلوم الإسلامية أن جميع الطلاب الذين يخضعون للاختبار النهائي يمكنهم الاستفسار والاطلاع على النتائج مباشرة من خلال الرابط لإعلان نتائج القرآن وعلوم الجامعة الإسلامية 2022 -2021 ( الرابط التالي ) .

الجامعة النبيلة للعلوم القرآنية والإسلامية هي جامعة حكومية سودانية تأسست بمرسوم في مدينة أم درمان عام 1990 كلية العلوم الاجتماعية والتربية .ويتعرض مصحف السودان وموقع الجامعة الإسلامية للعلوم لضغوط شديدة من آلاف الطلاب الجامعيين الراغبين في التقدم للامتحان الذي أعلنت نتائجه من قبل إدارة الجامعة. أعلن قسم الإدارة بجامعة القرآن والعلوم الإسلامية أن جميع الطلاب الذين يخضعون للاختبار النهائي يمكنهم الاطلاع على النتائج والتحقق منها مباشرة من خلال الرابط لنشر نتائج جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية 2020 – اجتازت عام 2021 الجامعة النبيلة للعلوم القرآنية والإسلامية هي جامعة حكومية في السودان ، تأسست عام 1990 بمرسوم في المدينة الأم دورمان كلية العلوم الاجتماعية ، التربية.

الأكاديمية تقوم بتدريس القرآن وتلاوته ، وتعليم العلوم والدراسات الإسلامية تتكون الكلية من الأقسام التالية: قسم المطالعة وعلوم القرآن – قسم الدراسات الإسلامية – قسم الحديث والعلم المدرسة الشرعية “الأم درمان – الأبيض – بورتسودان”: تقوم الكلية بتدريس علوم الشريعة والقانون حيث تضم الكلية الأقسام التالية: كلية الشريعة والقانون – قسم القانون والمؤسسات مدرسة الإدارة “أم دورمان”: من خلال كلية العلوم الإدارية ، يمكن للطلاب دراسة دورات متخصصة في الدراسات الإدارية وعلوم الإدارة والفنون ، بالإضافة إلى الدراسات المقارنة للشريعة الإسلامية والجذور المعاصرة والإسلامية للمجال المهني تضم الكلية الأقسام التالية: قسم الإدارة العامة – قسم المحاسبة – قسم إدارة الأعمال. كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية “والدة دورمان”: تقوم الكلية بتدريس الاقتصاد والعلوم الاجتماعية والإنسانية ، وتمنح الكلية درجة البكالوريوس لمدة أربع سنوات في جميع الأقسام التالية:

وتذكر وزارة التربية والتعليم جميع الطلاب والطالبات الذين يتقدمون للامتحان النهائي باستخدام رابط الاستعلام والتحقق من النتائج مباشرة للإعلان عن نتائج جامعة القرآن والعلوم الإسلامية. جدير بالذكر أن جامعة العلوم القرآنية والإسلامية ، التي تعتبر من الجامعات الحكومية السودانية ، تأسست في مدينة أم درمان السودانية عام 1990 ، ويوجد بالجامعة أكثر من 20 كلية في المدينة وفي عدة مناطق أخرى ، تشمل كليات الجامعة: كلية الشريعة ، كلية القرآن ، كلية الاقتصاد وإدارة العلوم والعديد من الكليات الأخرى.