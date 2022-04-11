ألمانيا تسجل أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم ارتفاع إجمالى عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى ألمانيا إلى 22 مليونا و677986 بعد تسجيل 30789 إصابة جديدة.





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