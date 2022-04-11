نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة مدرستي 1443 التعليم عن بعد إعرف كيفية تسجيل الحضور في المنصة وخطوات تصحيح الواجبات للمعلمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة مدرستي 1443 للتعلم عن بعد في المملكة السعودية هو اهم المواضيع بحثا عبر مواقع التواصل، حيث بدأت الدراسة في السعودية منذ مدة ليست ببعيدة ولكن بنظام التعليم عن بعد، ويجري البحث عن منصت مدرستي بشكل يومي نظرا لما تقدمه من برامج ودروس اونلاين للطلاب من الصف الاول الابتدائي وحتي الثالث الثانوي، كما يتم البحث عن رابط تسجيل حضور منصة مدرستي 1443 وسنوافيكم به وبخطوات تسجيل الحصور علي منصت مدرستي للتعليم عن بعد في المملكة فتابعونا.

رابط منصة مدرستي

والجدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين قاموا بالفعل تسجيل الدخول منصة مدرستي حتي الآن هو 4215027 طالب وطالبة علي مستوى المملكة اي بنسبة 84% من اجمالي عدد الطلاب، كما يقوم 20709 معلم ومعلمة بالدخول علي منصت مدرستي بشكل دوري من كافة المدارس، كما يقوم الطلاب والطالبات بتنزيل تردد قناة عين التعليمية لمتابعة أهم الدروس لجميع الصفوف، حيث أن وزارة التعليم السعودية طلقت قناة عين التعليمية السعودية لمساعدة الطلاب والطالبات علي مهمة التعلم عن بعد.

تسجيل الحضور من الجوال في الفصل الافتراضي عبر منصة مدرستي

رابط تسجيل حضور منصة مدرستي 1443

قامت وزارة التعليم السعودية بالإعلان عمن قاموا بالفعل تسجيل دخول مدرستي 1442 لتكون نسبة اولياء الامور المتفاعلين علي منصت مدرستي هي 37% أما المعلمون والمعلمات هم نسبة 97% من المعلمين المسجلين في وزارة التعليم السعودية، ونسبة الطلاب المساهمين هي 84%

كيفية تسجيل الحضور في موقع منصة مدرستي التعليمية

الدخول علي رابط منصة مدرستي التعليمية المباشر من هنا

تسجيل الدخول بالإيميل الخاص وكلمة المرور

التوجه إلي كلمة جدولي في الصفحة الرئيسية

اختيار الدرس الذي يريد الطالب سماعه

البدء في تسجيل حضور منصة مدرستي 1443 عبر النقر علي كلمة حضور الموجودة بجانب اسم الدرس

هل ستتوقف أعمال منصة مدرستي في إجازة اليوم الوطني

أكدت المصادر الرسمية أن اجازة اليوم الوطني هذا العام تشمل المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وجميع منسوبي التعليم أسوة بموظفي القطاع الحكومي، والجدير بالذكر أن اجازة اليوم الوطني ستكون يوم الاربعاء والخميس وتشمل هذه الايام توقف اعمال منصة مدرستي التيمز من شرح الدروس وبثها وعمل الواجبات وغيرها

طريقة تصحيح الواجبات في منصة مدرستي

الدخول إلى منصة مدرستي وتسجيل الدخول عبر اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار المدرس لأيقونة “الواجبات” عبر الصفحة الرئيسية.

اختيار المادة والصف الدراسي الخاص بالواجبات

يتم إمهال الطلاب الوقت المحدد لرفع الحل من خلال منصة مدرستي، ثم بعد أن يتم رفع الواجبات يقوم المعلم بالدخول من أجل تصحيح الواجبات في منصة مدرستي وهذا عبر اتباع خطوات تصحيح الواجبات في منصة مدرستي

تحديث شهر أبريل 2022

تم إنشاء موقع منصة مدرستي التعليمية باللغة العربية من قبل وزارة التعليم السعودية في عام 2020 كإجراء اتخذته الدولة من أجل مباشرة الدراسة عن بعد بالنسبة لطلاب مراحل الروضة والابتدائي والمرحلة المتوسطة، وذلك في فترة انتشار جائحة فيروس كورونا العالمية التي أدت إلى إجراءات تعليق الدراسة ومنع الحضور المباشر في المدارس كل هذا للحفاظ على صحة الطالب.