كيفية تقديم طلب إسقاط قرض بنك التسليف وشروط الحصول على الإعفاء

يعانى الكثير من المواطنين اصحاب القروض من بنك التسليف من سداد الاقساط فى ظل المتغيرات التي طرات على المجتمع ودول العالم من حرب اوكرانيا وروسيا وماترتب عليها من غلاء فى الاسعار وتغير اسعار العملات العالمية وزيادة اسعار البترول وماترتب عليه من تضخم وكساد فى الكثير من التجارة والتداول فى البيع والشراء وصعوبة فى سداد المديونيات والقروض وخاصة لبعض الاشخاص محدودي الدخل، وقد راعت بعض البنوك تلك الامور في تقديم فٌرص الحصول على قروض مُيسرة تمكنهم من تلبية الحاجات الأساسية، ومن خلال مقالي نوضح كيفية تقديم طلب لإسقاط قرض بنك التسليف وأهم الشروط والمستندات المطلوب تقديمها للحصول على الاعفاء من سداد اقساط القروض.

الشروط الواجب توافرها لإعفاء سداد اقساط القروض لبنك التسليف:

أكد بنك التنمية الاجتماعية من خلال صفحته الرسمية عن ضرورة توافر شروط الاستحقاق التي يجب توافرها لدى الأشخاص المستفيدين، ومن خلال هذا المقال نوضح هذه الشروط:

أن يتراوح سن المتقدم بين 25 عام ولا يتجاوز الـ55 عام يكون المتقدم ذو جنسية سعودية من أهم الشروط أن يقوم الشخص المستفيد تقديم كافة الإثباتات التي تشير إلى أن الحاصل على القرض ليست لديه مقدرة على تسديد أقساط القرض. ضرورة توفير أهم المُستندات الخاصة بـ”صحيفة الأحوال المالية” للشخص الذي حل على القرض. بالإضافة إلى أن يراعى أيضاً توفير الإثباتات الطبية للحالة الصحية للحاصل على التمويل “القرض” ويجب أن تثبت تلك التقارير أن الشخص غير مؤهل للعمل وينتج عن ذلك عدم المقدرة على سداد القسط الشهري.

كيفية التقديم على طلب إسقاط قرض بنك التسليف:

نظراً لتساؤل العديد من الأشخاص المستفيدين حول كيفية التقديم نعرض منخلال هذا المقال التقديم بالخطوات، وهذه الخطوات هي: