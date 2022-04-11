تمويل الزواج الجديد 1443 من بنك التسليف بدون رسوم وشرط للإعفاء وكيفية الحصول عليه

في الأيام الأخيرة تشهد المواقع الإلكترونية عملية من البحث المتجددة تشمل بنك التسليف، حيث يقدم بنك التسليف للمواطنين بالمملكة قرض الزواج تيسيرا لهم ولاكمال نصف دينهم ولمساعدتهم على اتخاذ القرار في الزواج ويقدم لهم تمويل سريع وعاجل حيث ان قرض الزواج من بنك التسليف و الادخار بالمملكة يصل الى 60 الف ريال، قرض وتمويل سريع لمساعدة المقبلين على الزواج ويساعد بنك التسليف الشباب على اكمال نصف دينهم بتقديم قرض زواج يكفي لتغطية المصاريف والمستلزمات الذين هم بحاجة لها،وسوف نوضح شروط الحصول على القرض بداخل المقال واهم مزاياه وكيفية التقديم عليه، والقرض يقدم وفق شروط يجب أن تتوفر في طالب القرض،وهو قرض استحسنه العديد من المواطنين لما فيه من فائدة لصالح الشباب الذين ينوون الزواج ويجدون صعوبة بسبب غلاء المستحقات، وتمويل الزواج الذي يستهدف تقديم تلك الخدمة لأكثر من مليون شخص بدون أي رسوم، مستهدفًا إعانة وتشجيع الشباب على الزواج الذين يقل دخلهم الشهري عن 12500 ريال.

اهم مزايا تمويل الزواج من بنك التسليف:

من ضمن مميزات تمويلات بنك التسليف يصل إلى 60 ألف ريال سعودي كحد أقصى.

يتم الحصول عليه دون رسوم إدارية

السداد على فترات طويلة تصل إلى 5 سنوات بحد أقصى ويتم السداد بشكل شهري.

ويتم إعفاءه من السداد في حالة الوفاة أو العجز الكلي.

شروط الحصول على قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية :

أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية من الأساس لا غير

ومن أهم هذه الشروط أن تكون الزوجة المتقدمة ذو جنسية سعودية أو من إحدى الدول الخاصة بمجلس التعاون الخليجي.

ويشترط أن يكون الزواج للمرة الأولى و لم يسبق لك الزواج من قبل ويستثنى الأرمل.

ويشترط على الشخص المستفيد أن يكون عمره يبدأ من 23 حتى 55 سنة في حالة الضامن للتمويل أم الحد الأقصى للمتقدم 70 عام ولا يتجاوز ذلك.

يكون للمتقدم سجل ائتماني

دخل المتقدم بحد أقصى 12500 ريال سعودي أي لا يزيد ويتجاوز ذلك الحد.

ويشترط أن يكون عقد الزواج جديدا وليس أكثر من عامين.

كيفية الحصول على قرض الزواج من بنك التسليف: