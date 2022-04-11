منصة سلفة الالكترونية تقدم 5000 ريال فور التقديم عليها كسلفة مالية عاجلة

تزداد عملية البحث من قبل المستفيدين حول تمويل سلفة بحد أقصى 5000 ريال سعودي، ونعرض لطلب سلفة مالية عاجلة تقدم منصة سلفة الالكترونية اسرع تمويل طارئ وعاجل، حيث يستطيع أي شخص في المملكة أن يحصل على التمويل السريع سواء كان في المنزل أو في العمل أو المدينة أو القرية وتستخدم المنصة التقنيات المالية الحديثة حتى يتم التمويل الشخصي الطارئ بخطوات سريعة،ونوضح شروط طلب سلفة بداخل المقال واهم مزايا سلفة وكيفية الحصول على سلفة، حيث أنه من المميزات التي تقدمها منصة سلفة أنها تقدم التمويل السريع الطارئ عند التعرض لأي موقف يحتاج إلى دعم مالي ويستخدم هذا النوع من التمويلات في تسديد مصاريف الدراسة أو في قضاء إجازة نهاية الأسبوع أو تصليح المركبة أو أي موقف طارئ يتعرض له العميل، حيث تعتبر منصة سلفة للتمويل السريع هي أحد أشكال منصات الدعم السريع بتمويل مالي سريع نظرا لظروف طالب تمويل سلفة العاجل.

شروط الحصول على التمويل السريع من منصة سلفه:

يكون المتقدم ذو جنسية سعودية ومقيم على أرض المملكة

يكون عمر المتقدم 23 عاماً ولا يقل عن ذلك حتى 60 عام ولا يفوق ذلك.

يكون الدخل الشهري للشخص المتقدم بحد أدنى 5000 ريال سعودي ولا يقل عن ذلك.

في حالة أن المتقدم موظف في القطاع الحكومي يكون وصل مدة عمله حوالي 3 أشهر أما في حالة كونه عامل في القطاع الخاص يكون مدة عمله بحد ادنى 6 أشهر

أهم مزايا سلفة :

يمكن السداد بكل سهولة ويسر على مدار شهور حسب قدرة المتقدم وحسب دخله.

له هامش ربحي تنافسي

يمكن الاستفادة من التمويل بعد استكمال خطوات التسجيل بشكل صحيح.

تتوافق أحكام منصة سلفة مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً للائحة.

البنوك التي تتعامل مع منصة سلفة:

مصرف الإنماء السعودي.

البنك السعودي الفرنسي.

بنك الرياض السعودي.

البنك العربي السعودي.

البنك السعودي للاستثمار.

مجموعة سامبا المالية.

البنك الأهلي سعودي.

بنك ساب السعودي.

بنك الأول السعودي.

بنك الجزيرة.

بنك البلاد.

مصرف الراجحي السعودي.

كيفية تقديم طلب على التمويل السريع من منصة سلفه: