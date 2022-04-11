نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة سلفة الالكترونية تقدم 5000 ريال فور التقديم عليها كسلفة مالية عاجلة في المقال التالي
تزداد عملية البحث من قبل المستفيدين حول تمويل سلفة بحد أقصى 5000 ريال سعودي، ونعرض لطلب سلفة مالية عاجلة تقدم منصة سلفة الالكترونية اسرع تمويل طارئ وعاجل، حيث يستطيع أي شخص في المملكة أن يحصل على التمويل السريع سواء كان في المنزل أو في العمل أو المدينة أو القرية وتستخدم المنصة التقنيات المالية الحديثة حتى يتم التمويل الشخصي الطارئ بخطوات سريعة،ونوضح شروط طلب سلفة بداخل المقال واهم مزايا سلفة وكيفية الحصول على سلفة، حيث أنه من المميزات التي تقدمها منصة سلفة أنها تقدم التمويل السريع الطارئ عند التعرض لأي موقف يحتاج إلى دعم مالي ويستخدم هذا النوع من التمويلات في تسديد مصاريف الدراسة أو في قضاء إجازة نهاية الأسبوع أو تصليح المركبة أو أي موقف طارئ يتعرض له العميل، حيث تعتبر منصة سلفة للتمويل السريع هي أحد أشكال منصات الدعم السريع بتمويل مالي سريع نظرا لظروف طالب تمويل سلفة العاجل.
شروط الحصول على التمويل السريع من منصة سلفه:
- يكون المتقدم ذو جنسية سعودية ومقيم على أرض المملكة
- يكون عمر المتقدم 23 عاماً ولا يقل عن ذلك حتى 60 عام ولا يفوق ذلك.
- يكون الدخل الشهري للشخص المتقدم بحد أدنى 5000 ريال سعودي ولا يقل عن ذلك.
- في حالة أن المتقدم موظف في القطاع الحكومي يكون وصل مدة عمله حوالي 3 أشهر أما في حالة كونه عامل في القطاع الخاص يكون مدة عمله بحد ادنى 6 أشهر
أهم مزايا سلفة :
- يمكن السداد بكل سهولة ويسر على مدار شهور حسب قدرة المتقدم وحسب دخله.
- له هامش ربحي تنافسي
- يمكن الاستفادة من التمويل بعد استكمال خطوات التسجيل بشكل صحيح.
- تتوافق أحكام منصة سلفة مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً للائحة.
البنوك التي تتعامل مع منصة سلفة:
- مصرف الإنماء السعودي.
- البنك السعودي الفرنسي.
- بنك الرياض السعودي.
- البنك العربي السعودي.
- البنك السعودي للاستثمار.
- مجموعة سامبا المالية.
- البنك الأهلي سعودي.
- بنك ساب السعودي.
- بنك الأول السعودي.
- بنك الجزيرة.
- بنك البلاد.
- مصرف الراجحي السعودي.
كيفية تقديم طلب على التمويل السريع من منصة سلفه:
- ادخل على رابط الموقع الرسمي الإلكتروني لمنصة سلفة .
- ثم عليك بتسجيل الدخول عن طريق إدخال رقم الهوية والبريد الإلكتروني وكلمة المرور.
- ضرورة أن يقوم المستفيد بإدخال رقم الهاتف للتمكن من الوصول بكل سهولة ويسر
- كتابة كلمة المرور بشكل صحيح للدخول
- قراءة الشروط والأحكام جيداً
- الموافقة على الشروط والأحكام
- يقوم الشخص المستفيد بتحديد قيمة التمويل المطلوب والفترة الزمنية التي يتم تسديد القرض بها.
- بعد التأكد من إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح وتحديد قيمة القسط الذي يتم من خلاله عملية السداد
- الضغط على أيقونة إرسال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منصة سلفة الالكترونية تقدم 5000 ريال فور التقديم عليها كسلفة مالية عاجلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.