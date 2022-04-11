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مع دخول شهر رمضان المبارك تزايد الطلب على شراء السلع ومستلزمات الاسرة واحتياجاتها المختلفة فكان طلب تمويل سلفة من منصة سلفة طلب عاجل للحصول على سلفة وتتم الموافقة على طلب سلفة طالما مستوفي الشروط، وسوف نوضح شروط سلفة بالمقال وكيفية طلب تمويل سلفة واهم مزاياه والبنوك التي تتعاون مع منصة سلفة وتقوم باقراض اى طلب لسلفة، حيث تقدم منصة سلفة تمويل سريع فى غضون دقائق موافقة فورية طالما العميل مستوفي الشروط حيث توفر منصة سلفة السُّعُودية أفضل المنصات التي تقدم الكثير من الدعم لمعظم الأشخاص،بشروط ميسرة وعلى فترة سداد مريحة يحددها طالب السلفة بنفسه. الشروط الواجب توافرها لطلب سلفة: يشترط أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية ومقيم بالمملكة.

يتراوح عم رالشخص المتقدم بدءً من 23 عام بحد أقصى 60 عام ولا يتجاوز ذلك، ويشترط أن يكون كامل الأهلية.

من أهم الشروط أن يقوم المتقدم بتقديم جميع الأوراق اللازمة التي تثبت أهليته.

ويشترط لطلب سلفة أن يكون لديه عقد عمل ساري منذ ثلاث شهور من قبل، و يكون راتبه الشخصي لا يقل عن5000 ريال.

توافق أحكام الشريعة الإسلامية اهم البنوك التي تتعاون من منصة سلفة : بنك البلاد السعودي.

بنك الاستثمار السعودي.

المصرف الأول.

بنك الرياض. كيفية التسجيل في طلب سلفة: ادخل على رابط الموقع الإلكتروني منصة سلفة.

ثم تقوم بالضغط على الأيقونة التي توجد أعلى اليسار.

في حالة أن المتقدم لديه حساب يقوم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول، أما في حالة التسجيل لأول مرة يقوم بالضغط على ايقونة إنشاء حساب، ثم سجل رَقَم الجوال الخاص بك، ثم بريدك الإلكتروني.

ثم عليك بالتأكد من ملء وكتابة كافة البيانات المطلوبة وهي (رَقَم الهوية – البريد الإلكتروني – رقم الهاتف المحمول – كلمة السر) في الخانات المخصصة لهم.

ثم تقوم بتحديد المبلغ المطلوب ومتاح لك من 1000 ريال وحتى 5000 ريال وتقوم كذلك بتحديد عدد الاقساط التي يتم سداد التمويل.

ثم تقوم بالنقرعلى قَبُول الشروط والأحكام وهكذا يكون قد تم التسجيل بالفعل.

ثم تقوم بان تستكمل جميع البيانات المطلوبة، ومراجعة كافة البيانات ثم ارسال يتم مراجعة الطلب ثم الموافقة وتحصل على السلفة خلال ساعات. عمر شويل - جدة منصة سلفة الإلكترونية وقرض سريع وفوري 5000 ريال بدون تحويل راتب وبدون كفيل - ثقفني

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