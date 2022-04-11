فتحت السلطات الهندية تحقيقا في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لحصان في قطار مخصص للركاب.

وأظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل ونشره موقع "إنديا توداي"، حصانا في قطار مزدحم بالركاب. وكان الحصان موجودا على القطار المتجه إلى إحدى مناطق ولاية البنغال. وأشار بعض رواد مواقع التواصل ممن شاهدوا الفيديو، إلى أن الحصان كان مشاركا في سباق أقيم بمنطقة بارويبور بذات اليوم الذي تم فيه نشر المقطع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو لحصان في مكان لا يخطر على البال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.