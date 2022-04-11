نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف المكرمة الملكية 1443 لشهر رمضان وقيمتها بالأمر الملكي في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية قد أعلنت في وقت سابق عن صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان 1443، وهي تعتبر إعانة من الدولة تصدر بالأمر المباشر من سمو الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تساعد الشعب السعودي على احتياجات الشهر الكريم الأساسية، وخاصة الطبقة ذات الدخل المحدود، لذلك نحن اليوم عبر هذا المقال نستعرض معا أهم ما ورد بشأن موعد صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان هذا العام، على حسب تصريحات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية.

الجدير بالذكر أن المكرمة الملكية قد تم العمل بها في عهد الملك سلمان وبأمر مباشر منه، وهذه ليست المبادرة الأولى من نوعها في العهد الملكي، حيث ترعى المملكة عن طريق وزارة التنمية والموارد أبناءها من المواطنين وتهتم بمساعدتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة التي وقعت جراء التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

معلومات عن المكرمة الملكية

المكرمة الملكية هي إعانة مالية مقدمة من المملكة العربية السعودية خاصة بشهر رمضان المبارك تصدر بأمر ملكي مباشر لإعانة الشعب السعودي على الظروف الاقتصادية الصعبة في الوقت الحالي

تصرف المكرمة الملكية لمنسوبي نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد.

يتم صرف المكرمة الملكية عن طريق إضافة مبلغ مالي لراتب الضمان الاجتماعي خلال الشهر المقرر له.

من الممكن الاستعلام عن استحقاق موعد صرف المكرمة الملكية عن طريق الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرسمي .

. يمكن الاستعلام أيضا عن استحقاق وموعد صرف المكرمة الملكية عن طريق الاتصال بالخط الساخن الموحد من أجل خدمة العملاء على الرقم التالي 19911.

قيمة مبلغ المكرمة الملكية 1443

تختلف القيمة المقدرة لكل أسرة من المكرمة الملكية، على حسب عدد أفراد الأسرة المستحقة للضمان الاجتماعي، ويتم احتسابها كالتالي حيث تحصل الأسرة التي تتكون من فرد واحد على مبلغ ألف ريال سعودي مكرمة ملكية، أما الأسرة التي تتألف من فردين فإنها يتم صرف لها مبلغ ألف وخمسمائة ريال سعودي مكرمة ملكية، أما عن الأسرة التي تتألف من ثلاثة أفراد فإنها تحصل على مبلغ ألفين ريال سعودي مكرمة ملكية خاصة بشهر رمضان، ويتم إضافتها إلى راتب الضمان الاجتماعي خلال الشهر.

موعد صرف المكرمة الملكية 1443

يتم صرف الضمان الاجتماعي في يوم الرابع عشر من شهر رمضان، لذلك من المتوقع أن يتم إضافة مبلغ المكرمة الملكية إلى راتب الضمان الاجتماعي لهذا الشهر وفقا للضوابط المحددة له من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية.