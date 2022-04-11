نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط صك الاعالة 2022 وزارة العدل السعودية وخطوات استخراج الطلب إلكترونياً ومن المحكمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم كل ما يهمكم حول صك الاعالة المقدمة من المملكة العربية السعودية للمرأة المقيمة على أرض المملكة، وهذا مساعدة من المملكة لتقديم حياة كريمة للمواطنين وعونهم فيما يواجههم، وتتساءل المستفيدات عن شروط صك الإعالة وأيضا عن طرق استخراج صك الاعالة، حيث أن الصك هو أحد الوثائق التي تستلمها المرأة من وزارة العدل حيث في الكثير من الأحيان تترك المرأة دون أخذ حقوقها مما يضطرها إلى اللجوء إلى القضاء واستخراج صك إعالة والذي يعتبر إثبات قانوني لحالتها الاجتماعية يبين عدم وجود عائل لها، ولذا هي من مستحقي المساعدات الممنوحة من الدولة أو الجمعيات الأهلية الخيرية.

شروط صك الاعالة

من أهم شروط صك الاعالة أن تكون المرأة سعودية الجنسية وأن تكون أرملة أو مطلقة أي ليس لها عائل، ويجب ألا تكون متزوجة من رجل آخر وألا يكون لديها عمل في القطاع العام او الخاص أو عمل حر يدر عليها دخل مادي، وفي حالة عدم استيفاء أحد تلك الشروط فلن يتم منح المتقدمة الصك.

كما أن المستفيدات من صك الإعالة هن المطلقة أو الأرملة التي لا تعمل ولم تتزوج برجل غريب وترغب في الحصول على معونة مالية لتربية أطفالها، كما تستفيد المرأة التي توفي والدها أو ما زال حي لكنه متعنت لا يعطيها حقوقها، ولذا يحق لها تقديم طلب تحويل ولايتها إلى الابن الأكبر لها إن كان بالغ

يمكنكم أيضا متابعة العديد من الأمور المتعلقة بالمواطن السعودي ومعرفة خطوات التسجيل في العديد من الخدمات الإلكترونية المميزة مثل:

الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية 1443… موعد صرف الدفعة تحديث بيانات الاحوال المدنية| كيفية تغيير الحالة الاجتماعية في ابشر بالخطوات الاستعلام عن مخالفات المرور مصر برقم اللوحة إلكترونياً مجاناً وكيفية الدفع وأسعار مخالفات المرور

استخراج صك إعالة

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العدل السعودية والنقر على الخدمات الإلكترونية

اختيار خدمات المحاكم والنقر على تقديم طلب الدوائر الإنهائية والضغط علي الدخول إلى الخدمة

اختيار تقديم طلب جديد وتسجيل الدخول إلى المنصة

النقر على خدمة طلب الإعالة وإدخال البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها مع مراعاة صحة البيانات، ثم يتم إضافة بيانات الشهود

تقديم البيانات والحصول علي رقم الطلب وطباعة الطلب المقدم للذهاب للمحكمة التابع لها لمراجعتها

بعد أن يتم تقديم طلب الحصول على صك الإعالة مع وجود شهود على تقديم الطلب وإدراج بياناتهم، يتم طباعة الطلب وتقديمه عبر وزارة العدل السعودية، ثم يتم حجز موعد إلكتروني للذهاب للمحكمة لاستكمال الإجراءات المطلوبة حتى تحصل على الصك

شروط استخراج صك الاعالة

أن يتم الحضور إلى مقر المحكمة التي تتبعها المستفيدة من صك الاعالة

يجب وجود أربعة أفراد بصحبتها ويكون منهم 2 للشهادة و2 آخرين لتزكية الشاهدين .

إحضار الطلب كارت العائلة الشامل بطاقة الأحوال المتجددة.

يتم استخراج صك الاعالة بالمحكمة عبر كتابات العدل التابعين لوزارة العدل بالمملكة العربية السعودية

البيانات المطلوبة

رقم البطاقة الشخصية الاسم الموجود في البطاقة الشخصية كاملا أسماء كل من تعوله المرأة وصلة القرابة وجميع بياناتهم بيانات الشهود الذين يطلبون للشهادة

تحديث شهر أبريل 2022

وتتواصل وزارة العدل السعودية الشقيقة مع المستفيدين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تحت اسم التواصل العدلي، حيث توجه المستخدمين إلى أن بعض طلبات صك الإعالة تصدر بالتنسيق مع وزارة الصحة السعودية في بعض الحالات التي تطلب إشراف صحي مباشر منها، كما تجيب عن أسئلة الجمهور في حالة احتياجهم إلى أي توضيح وتعمل المملكة بكل جهد لراحة المواطن السعودي.

حساب المواطن

أكد حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على تويتر خلال الأيام الماضية أن صك الإعالة ليس ضمن الأوراق المطلوبة في تسجيل حساب المواطن، وكان هذا ردا على أحد المستفسرين على تويتر، وقد أكد حساب المواطن في المملكة العربية السعودية أن أهم شروط التسجيل في حساب المواطن هو أهلية المواطن أو الأسرة المتقدمة للتسجيل في حساب المواطن للحصول على الدفعات القادمة، وحتى الآن تم صرف دفعة من دفعات دعم حساب المواطن السعودي.

قدمنا لكم من خلال موقعنا كل ما يخص صك الإعالة للمرأة التابع للحكومة السعودية هذا ما تسعى له المملكة السعودية دائما وهو إعالة شعبها وبالأخص الأشخاص الغير قادرين الذين لا يملكون عائل يمولهم ويهتم بشؤونهم.