نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث بيانات الاحوال المدنية كيفية تغيير الحالة الاجتماعية في ابشر 1443 شروط تجديد بطاقة الاحوال المدنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم كيفية تغيير الحالة الاجتماعية في ابشر الإلكتروني 1443، أبشر هو تطبيق إلكتروني للسعوديين والمقيمين في المملكة، ويتيح لهم استخدام العديد من الخدمات الإلكترونية الأساسية والهامة في المملكة، حيث يمكنكم عبر ابشر الحصول علي وظائف والحصول علي تصاريح الحج وكذلك تحديث معلومات جواز السفر والاستعلام عن الوافدين والعمالة المنزلية وأيضا الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية الخطيرة والابتزاز، ويتيح 160 خدمة وسنوافيكم باهم الخدمات التي تهم المستخدمين، والآن يسأل العديد من المواطنين والمقيمين سؤال هام علي محركات البحث، وهو كيف اقوم بتغيير حالتي الاجتماعية في ابشر 1443، سنوافيكم بكل التفاصيل والخطوات فتابعونا.

تحديث بيانات الاحوال المدنية

طريقة تعديل الحالة الاجتماعية هي تغيير الحالة في ابشر الأحوال المدنية من حالة إلي مطلق، ارمل، متزوج ومن الهام أن يتم تحديث بيانات الأحوال بشكل دوري تجنبا للأخطاء.

تحديث الحالة الاجتماعية في ابشر الأحوال المدنية

الدخول علي الرابط الرسمي لموقع ابشر الإلكتروني السعودي

تسجيل الدخول عبر اسم المستخدم وكلمة السر

النقر علي “البيانات الشخصية”

اختيار “تحديث الحالة الاجتماعية” من القائمة المنسدلة

اختبار حالة من التالي “ارمل، اعزب، متزوج، مطلق، منفصل”

النقر علي “تحديث الحالة الاجتماعية”

تحديث بيانات الاحوال المدنية 1443 تحديث بيانات الحاجة الاجتماعية في ابشر الاحوال

تعديل الحالة الاجتماعية للسعودية المتزوجة من اجنبي غير سعودي

الدخول علي موقع الأحوال المدنية

أخذ موعد تسجيل واقعة زواج و استخراج برنت

عند التوجه إلي الاحوال يجب أن تأخد زوجة الأجنبي “جواز السفر والإقامة الخاصة بالزوج، صورة من الإقامة وجواز السفر، عقد الزواج وصورتين من عقد النكاح، الهوية الوطنية الخاصة بالزوج

التوجه إلي الاحوال وتعديل الحالة إلي متزوجة

أخذ نسخة من الطلب، ومن ثم سيتم تسجيل الزوج تلقائيا في الجوازات تلقائيا

خدمات ابشر

يقوم موقع ابشر الإلكتروني السعودي بتقديم العديد من الخدمات للمستخدمين، ومنها خدمات الأحوال المدنية، الخدمات العامة، الجوازات، المرور، الأمن العام، الإمارات، الإدارة العامة لشؤون الوافدين، تفويض الخدمات الإلكترونية، توصيل الوثائق بالبريد، وسنقوم بعرض أهم الخدمات المقدمة من ابشر عبر موقع ثقفني، تابعونا للمزيد.

تحديث بيانات التعليم في أبشر

يلزم زيارة مكتب الاحوال المدنية من اجل تحديث بيانات التعليم في ابشر كما يلزم إرفاق آخر مؤهل حصلت عليه ولا يلزم حجز موعد مكتب الاحوال المدنية، والجدير بالذكر أنه ينصح بتحديث البيانات اول بأول حتي لا يتعرض المواطن لأي معوقات أو مخالفات من الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية

شروط تجديد بطاقة الاحوال المدنية

إحضار الوثائق المطلوبة في تجديد بطاقة الأحوال المدنية وهي ” بطاقة الهوية الوطنية السعودية الحالية وأيضا صورة واضحة منها، أما إذا كان المتقدم متزوج يجب إحضار السجل الرسمي للعائلة وأيضا صورة واضحة منه، كما يجب إحضار صورة شخصية بحجم 4×6 والتي يجب أن تكون ملوّنة مع ارتداء الزي السعودي” كما يجب علي المتقدم طباعة نموذج تحديث بطاقة الأحوال المتوفر إلكترونيا عبر الإنترنت، وهذا بعد أن يتم ملء البيانات المطلوبة، وفي النهاية يتم حجز موعد تجديد الهوية الوطنية إلكترونيا ثم يتم الذهاب لتقديم الوثائق في الموعد المحدد لذلك

تحديث شهر أبريل 2022

وتتيح خدمة تجديد بطاقة الأحوال المدنية للطلاب عن طريق منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، وذلك في إطار حرص الدولة على تسهيل حياة المواطنين عن طريق تحويل جميع الخدمات والتعاملات الحكومية إلى خدمات رقمية يمكن إجراؤها عن بعد باستخدام أي جهاز، وقد برزت أهمية النظام الرقمي الحديث إبان جائحة فيروس كورونا العالمية بالذات.