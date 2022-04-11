نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف المكرمة الملكية خلال أيام في الأسبوع القادم من شهر رمضان 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف المكرمة الملكية في رمضان 1443 بمجرد حلول شهر رمضان المبارك تنتظر الأسر الفقيرة والمحتاجة صرف المكرمة الملكية، حيث يعتمدون عليها في قضاء الأعباء المالية وتوفير متطلباتهم الأساسية في هذا الشهر الكريم ومن المعروف أن المكرمة الملكية التي يصرفها الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين لإعانة الأسر المحتاجة ذات الدخل المنخفض يتم إيداعها في الحسابات البنكية للمستفيدين كل عام فى شهر رمضان المبارك، لذلك يستفسر عدد كبير من المواطنين عن موعد صرف المكرمة الملكية، وهل لابد من توافر شروط معينة في المواطن الراغب في الحصول عليها؟ وهذا ما سنوضحه بالتفصيل من خلال تصريحات وزارة الضمان الاجتماعي التي وضحت فيها كل ما يتعلق بموعد صرف المكرمة الملكية.

موعد صرف المكرمة الملكية لعام 1443

واعتاد المستفيدين من دعم المكرمة الملكية أنه يتم إيداعها فى حساباتهم فى النصف الأول من شهر رمضان المعظم قبل يوم 15 رمضان من كل عام، لذلك يترقب المحتاجين والفقراء من المواطنين بالمملكة موعد صرف المكرمة الملكية الخاصة بهذا العام حيث تصرف بأمر ملكي لجميع الفئات المحتاجة التي تحصل على دعم الضمان الاجتماعي المطور بواقع ألف ريال سعودي لرب الأسرة و500ريال لكل فرد تابع له، وتشير أغلب التوقعات إلى أنه من المقرر أن يتم صرف المكرمة يوم 13 رمضان المقبل وذلك على الرغم من عدم الإعلان من جانب الجهة المسؤولة عن الموعد الرسمي لصرف المكرمة الملكية الخاصة بشهر رمضان من هذا العام .

شروط الحصول على المكرمة الملكية

وقد وضعت وزارة الموارد القائمة على إيداع مبلغ المكرمة في حسابات المستفيدين عدة شروط من أجل استحقاق المواطن الحصول عليها، حيث أن تستهدف الطبقات الفقيرة والاكثر احتياجا فى المملكة وهذه الشروط جاءت على هذا النحو :

أولاً تعطى المكرمة الملكية للأشخاص من أصل سعودي الجنسية فقط والمسجلين في دعم الضمان الاجتماعي والذين لا يزيد أعمارهم عن 18 عام.

ثانياً يجب أن يكون الشخص لا يمتلك اى صكوك عقارية أو أى أراضي أو أملاك مصادر للدخل.

ثالثاً لا يقل الدخل الشهري للفرد عن 3000 ريال كحد أدنى .

رابعاً لابد أن يكون مقيم ومتواجد في المملكة قبل صرف المكرمة بوقت لا يقل عن 3 شهور ولا ينوى مغادرة البلاد قبل مرور ثلاث شهور أخرى بعد صرف مبلغ المكرمة الملكية.

يبحث العديد من المواطنين في كل مكان في المملكة العربية السعودية الان عن التفاصيل الكاملة حول صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان الكريم التي ينتظرها العديد من المواطنين حيث من المنتظر أن يصرف مبلغ المكرمة المنتظر في الشهر الكريم خلال الأيام القليلة المقبلة، ونتابع معكم التفاصيل حول صرف المكرمة فور الإعلان عنها.