التسجيل في منصة إحسان “ehsan.sa” كمستفيد جديد 1443ه‍، تعد منصة إحسان من أحد أهم منصات العمل الخيري بالمملكة العربية السعودية والتي تعمل تحت إشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا“، تيسر المنصة على الباحثين عن عمل الخير من خلال فرص التبرع في مجالات مختلفة بكل سهولة، تخضع “إحسان” لأعلى مستوى من معايير الأمنية تحت إشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، وتسعى المنصة إلى رفع مستوى الثقة و الشفافية لكافة الأعمال التنموية والخيرية، تحقيق التكامل مع الجهات الحكومية وتوسيع أثر القطاع غير الربحية بالإضافة إلى تفعيل دور القطاع الخاص تجاه المسؤولية الاجتماعية، وأهم ما يميز منصة إحسان أنها تتيح كافة المجالات التي يمكن التبرع لها وتتنوع هذه المجالات مابين رعاية الأيتام والسجناء والأرامل والصحة والتعليم وغيرها من المجالات المختلفة.

التسجيل في منصة إحسان “ehsan.sa” كمستفيد جديد 1443ه‍

مع حلول شهر رمضان الكريم شهر البركة والخير يتسابق الجميع لمساعدة الفقراء والمحتاجين، ويتم ذلك من خلال التبرع لهم عبر المنصات والجهات المختصة بالأمر، ومع انطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري بمرحلتها الثانية، تزداد عمليات البحث لمعرفة خطوات التسجيل بمنصة إحسان للتبرع أو للاستفادة من التبرعات، ونوضح فيما يلي خطوات التسجيل كمستفيد جديد بمنصة إحسان 1443ه‍

الدخول على الموقع الرسمي ل منصة إحسان .

. الضغط على كلمة تسجيل.

النقر على كلمة انشاء حساب.

إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الخانات المخصصة لها مثل رقم الجوال والبريد الإلكتروني والاسم.

كتابة رمز التحقق في الخانة المخصصة له والذي قامت المنصة بإرساله على رقم الجوال الذي تم تسجيله.

يقوم المستفيد بالنقر على كلمة انشاء حساب جديد.

يتم تنشيط الحساب الجديد من خلال دخول المستفيد على البريد الإلكتروني الخاص به والذي تم تسجيله وتنشيط الحساب الذي تم انشائه.

الشروط اللازم توافرها للتسجيل في المنصة 1443ه‍