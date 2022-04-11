نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “عاجل”:- سعر البنزين في السعودية اليوم الاثنين 11-4-2022 بعد تحديثات ارامكو لـ اسعار البنزين لشهر ابريل في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم سعر البنزين في السعودية اليوم ، حيث أن كانت ساعات قليلة تفصلنا على الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة في السعودية وذلك بعد أن تنتهي شركة أرامكو السعودية من مراجعة الأسعار الجديدة، وقد تزايدت التساؤلات كثيراً خلال الأونة الأخيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية عن الأسعار الجديدة وسط تخوفات عديدة من مواصلة موجة الارتفاع التي ضربت قطاع المحروقات والمشتقات البترولية خلال الأونة الأخيرة، وفي هذا الصدد نستعرض لكم من خلال مقال اليوم أسعار البنزين الجديدة في السعودية وموعد الإعلان عنها وذلك ضمن تغطيتنا الشاملة لكافة المواضيع التي تشغل القارئ الكريم.

سعر البنزين في السعودية اليوم

ما زالت أسعار البنزين الجديدة تمثل حديث الساعة في السعودية مع قرب الإعلان عنها خلال الساعات القليلة الماضية من قبل شركة أرامكو والتي تقوم بعمل مراجعة شاملة للأسعار تبعاً لعدد من المتغيرات منها حجم الطلب العالمي على النفط السعودي وحجم نسبة التضخم وسعر الدولار الذي ارتفعت قيمته خلال الفترة الأخيرة نظراً لرفع قيمة الفائدة في البنوك الأمريكية الأمر الذي جذب العديد من المستثمرين إليها.

وتقوم الشركة بالإعلان عن التسعيرة الجديدة في اليوم العاشر من كل شهر ويتم العمل بها في اليوم التالي في محطات الوقود المنتشرة في كافة أرجاء المملكة وذلك بالتعاون مع الحكومة السعودية والديوان الملكي الجهتان الموكلتان بالموافقة على الأسعار قبل طرحها إلى الأسواق وتأتي هذه العملية لحماية المستهلك من التذبذبات التي تحدث في الأسعار بسبب الأحداث العالمية.

أسعار البنزين في شهر مارس

وقد شهدت أسعار النفط ارتفاعاً كبيراً خلال الأونة الأخيرة وسط مؤشرات بمواصلة هذا الارتفاع خلال الأيام القليلة الماضية، وهو الأمر الذي انعكس على أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية باعتبارها واحدة من أكبر الدول التي تمتلك احتياطي كبير من النفط فضلاً عن أنها إحدى الدول الأعضاء في منظمة الأوبك، ولهذا ارتفعت الأسعار خلال شهر مارس الماضي وجاءت كالتالي.

سعر بنزين 91: 2.18 ريال للتر الواحد.

سعر بنزين 95: 2.33 ريال للتر الواحد.

سعر الكيروسين: 70. ريال للتر الواحد.

سعر غاز البترول المسال: 75. ريال للتر الواحد.

سعر الديزل: 63. ريال للتر الواحد.

اسعار البنزين في السعودية لشهر أبريل 2022

