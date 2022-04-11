هتقضى اجزتك فين.. موعد عيد الفطر 2022 وايام الاجازة وباقي اجازات العام

مع قرب الدخول في نصف رمضان 2022، فسوف نجد أن معرفة موعد عيد الفطر 2022 أحد أكثر الأمور التي يتم البحث عنها بشكل مستمر داخل عمليات البحث من جانب الكثير من الناس، فسوف نقوم بعرض كافة الإجازات الرسمية لسنة 2022 داخل هذا المقال.

موعد عيد الفطر 2022

بدأ شهر رمضان المبارك لسنة 2022 في يوم السبت الموافق 2 من شهر أبريل، وعلى حسب التقارير الفلكية الموثوق منها.

فسوف يأتي شهر رمضان المبارك هذا العام 30 يومًا كاملًا، فهذا معناه أنه سينتهي في يوم الأحد الموافق 1 من شهر مايو.

بالتالي سيكون موعد عيد الفطر المبارك لسنة 2022 في يوم الاثنين الموافق 2 من شهر مايو، وسينتهي في يوم الأربعاء الموافق 4 مايو.

لكن سيتم تحديد يوم الخميس والجمعة إجازة رسمية لكافة المواطنين بسبب عيد الفطر.

موعد باقي الإجازات الرسمية لسنة 2022

في يوم الأحد الموافق 1 من شهر مايو سيكون عيد العمال، في نفس توقيت عيد الفطر.

بينما وجدنا أن إجازة عيد ثورة 30 يونيو ستكون في يوم الخميس الموافق 30 يونيو لسنة 2022.

علاوة على ذلك موعد وقفة عرفات لسنة 2022 ستكون في يوم الجمعة الموافق 8 من شهر يوليو.

بالتالي ستكون إجازة عيد الأضحى المبارك مع بداية يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو.

وهناك إجازة رسمية لذكرى ثورة 23 يوليو، وذلك سيكون في يوم السبت الموافق 23 يوليو لسنة 2022.

أيضا موعد إجازة رأس السنة الهجرية سيكون في يوم السبت الموافق 30 يوليو 2022.

بينما تأتي إجازة ذكرى حرب أكتوبر في يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر لسنة 2022.

أيضا يأتي عيد المولد النبوي الشريف لسنة 2022 في يوم السبت الموافق 8 من شهر أكتوبر.

وفي الختام نكون قد عرضنا موعد عيد الفطر 2022 الرسمي والمعلن من جانب مصادر موثوق منها. كما سردنا أيضًا كافة المواعيد الرسمية للإجازات المتبقية في سنة 2022. وبالتالي نكون قد أزالنا أي غموض حادث حول مواعيد الإجازات الرسمية لسنة 2022. ومن المنتظر أن يكون هناك عدة أيام بها إجازات رسمية كثيرة وبالتحديد في شهر يوليو.