لعشاق الأكشن.. آخر أخبار فري فاير 2022 وأجهز للعب بالتحديث الجديد وخليك قد التحدي

تعتبر لعبة فري فاير من أكثر الألعاب شهرة والتي حظيت بنجاح كبير في مدة بسيطة، فمن المعروف عن هذه اللعبة بأنها تقوم بتحديث إمكانيتها من حين لآخر، وبالتالي نجد أن البحث الدائم عن آخر أخبار فري فاير 2022 من جانب محبين هذه اللعبة لم يأت من فراغ بكل تأكيد.

آخر أخبار فري فاير 2022

إليكم آخر الأخبار المعلنة عن هذه اللعبة بهذا الشكل الآتي:

أعلن مطورون هذه اللعبة بأن تحديث 2022 للعبة فري فاير أزال كافة الأخطاء الفنية التي كان تتواجد في اللعبة من قبل، ومن المتعارف بأن هذا الأمر سيلقى ترحيبًا كبيرًا من جانب محبي هذه اللعبة.

حيث وجدنا أن هناك خاصية جديدة تجعل اللاعب يضيف كلاش سكواد في هذا الموسم من اللعبة.

وعلى الجانب الآخر وجدنا أن هناك معدة جديدة تم إضافتها داخل اللعبة، وهو معدة AUG.

كما وجدنا أن بالتحديث الأخير للعبة ضاف شخصية جديدة، حيث تدعى هذه الشخصية بلوكوثا.

وهناك خاصية جديدة تم توفيرها بالتحديث الأخير، وهي عبارة عن زيادة معدات الأحياء باللعبة، بالإضافة إلى زيادة نسبة سرعة الدرجات النارية المستخدمة باللعبة.

وتم العمل على تطوير شكل الرسوم المتحركة الخاصة بالمظلات، فهذا كان يعتبر خطء فني كبير قد تم حله بهذا الشكل.

رابط تحميل لعبة فري فاير بالتحديث الأخير

لهذا التحديث الكثير من المزايا، لذلك يجب علينا أن نقوم بتحميل اللعبة بالتحديث الأخير، وذلك يتم من خلال الدخول على الجوجل بلاى او ابل استور والبحث على اسم اللعبة.

بينما أهم مزايا هذا التحديث. هو توفير أرض جديدة للمهام، وذلك بالإضافة إلى توفير أكثر من شخصية جديدة، مثل: شخصية الحيوان الأليف، ولفرام، وفالكو. كما تم توفير معدة جديد في هذا التحديث، وهو معدة M82B.

إلى هنا نكون قد سردنا لكم كافة المعلومات التي تدور حول آخر أخبار فري فاير 2022. ومن المنتظر أن يتم تنزيل اللعبة بشكل رسمي بهذا التحديث الجديد. والذي أعلن عن التطورات الجديدة المتواجدة به. ومن المنتظر أن يلقى هذا التحديث ترحيبًا كبيرًا من جانب عشاق اللعبة مقارنة بأي تحديث آخر.