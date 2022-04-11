طريقة التقديم في وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة لحاملي الثانوية العامة وشروط الالتحاق 1443

طريقة التقديم في وظائف البيئة والمياه والزراعة 1443، منذ ساعات قليلة أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية عبر صفحات التواصل الإجتماعي التابعة لها اليوم عن فتح باب التقديم في عدد كبير من وظائف شاغرة التابعة لوزارة وهذا لحاملي الثانوية العامة أكثر من 117 وظيفة، كما وضحت الوزارة كافة البيانات و المعلومات الخاصة بالوظائف، وسيكون التقديم إلكتروني عبر صفحات التوظيف التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، كما حددت أن موعد التقديم بدأ من اليوم الإثنين الموافق 11 أبريل 2022، كما أنها حددت بعض الشروط و القواعد التي لابد من مراجعتها و التأكد من توافرها في المتقدم قبل التقديم في الوظيفة وسنقدم لكم كافة التفاصيل الخاصة لذلك.

طريقة التقديم في وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة 1443

كما وضحت الوزارة عبر صفحات التواصل الإجتماعي التابعة لها اليوم مع بيان إعلان الوظائف عن طريقة التقديم وهي إلكترونية، وخطوات التقديم هي:

قم بالدخول إلى على رابط التقديم وهو naama.sa.

سيتم انتقالك إلى الصفحة الرئيسية قم بالنقر على أيقونة الوظائف المتاحة.

ثم النقر على وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة.

سيظهر أمامك نموذج التقديم قم بملئ البيانات المطلوبة.

التأكد من صحة البيانات، مع رفع المستندات المطلوبة.

ثم قم بالضغط على أيقونة تقديم الطلب.

شروط وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة 1443

هناك بعض الشروط التي حددتها وزارة البيئة والمياه والزراعة في المتقدم إلى الوظائف، الشروط هي:

أن يكون سعودي الجنسية.

يشترط أن يكون حسن السيرة والسلوك.

ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عام ولا يزيد عن 45 عام.

أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الثانوية.

ألا يكون المتقدم قد تعرض للفصل من جهة العمل قبل ذلك.

يشترط ألا يكون على المتقدم أحكام قضائية أو قضايا تخص الشرف والأمانة.

أن يكون المتقدم لائق صحيا و بدنياً بحيث يتناسب طوله كما هو موضح في الجدول.

موعد التقديم في وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة 1443

كما وضحت الوزارة عن موعد التقديم في الوظائف وهو يبدأ من يوم الإثنين 11 أبريل 2022 الموافق 10 من رمضان 1443 ويستمر باب التقديم حتى يوم الأحد 17 أبريل 2022 الموافق 16 من رمضان 1443.