نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرصة للابتعاد في الصدارة.. موعد مباراة الشباب والجزيرة دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الشباب والجزيرة ، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022 ، ولحساب مرحلة الذهاب، يستضيف مساء الإثنين 11 أبريل 2022 ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) في العاصمة السعودية الرياض، فعاليات المواجهة العربية الخليجية أو إن شئنا المواجهة السعودية الإماراتية، والتي تجمع فريقا الجزيرة الإماراتي والشباب السعودي ، ضمن المجموعة الثانية، التي تضم أيضًا كلًا من القوة الجوية العراقي ومومباي سيتي الهندي .

نتناول في السطور التالية كافة التفاصيل والكواليس وآخر المستجدات، حول موعد مباراة الشباب والجزيرة والقنوات الناقلة ، فضلًا عن مشوار ونتائج الناديين في الطبعة 41 من دوري أبطال آسيا ، علاوة على تاريخ مواجهات الشباب والجزيرة .

مباراة الشباب والجزيرة

مواجهة سعودية إماراتية جديدة إذن، تجمع فريقا الجزيرة والشباب ، عقب مواجهة أخرى في الجولة الأولى، جمعت الهلال والشارقة ، انتهت بفوز الزعيم (2-1).

وحقق الليث الأبيض نجاحًا باهرًا في الجولة الأولى، بفوز مميز على مومباي سيتي الهندي .

فيما سقط فخر أبو ظبي في مباراة ماراثونية أمام القوة الجوية العراقي .

نستعرض بدايةً ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا عقب انتهاء مباريات الجولة الأولى:

نشير إلى أن الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا ، تشهد العديد من المواجهات القوية للأندية السعودية.

انطلقت يوم الأحد 10 أبريل 2022 ، بـ مباراة التعاون وباختاكور ، والتي انتهت بسقوط الذئاب.

فيما تستكمل يوم الإثنين 11 أبريل 2022 بـ3 لقاءات، تنطلق بـ مباراة الريان والهلال ثم مباراة الشباب والجزيرة و مباراة الفيصلي والسد .

نادي الشباب

نبدأ تغطيتنا مع نادي الشباب السعودي ، والذي يخوض مواجهة الإثنين، منتشيًا بنجاح الكبير في الجولة الأولى.