نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تنزل مكرمة الضمان في رمضان 2022 | وتأكد من راتبك في الضمان sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم آخر الأخبار الخاصة بالضمان الاجتماعي حيث يسأل المئات من الأشخاص متى تنزل مكرمة الضمان في رمضان 2022، حيث زاد البحث مع دخول شهر رمضان المبارك عن الضمان الاجتماعي وكل ما يتعلق به، حيث تم إيداع الضمان الاجتماعي بالنسبة للكثير من الأشخاص في النظام المطور والقديم، حيث تم تقديم الإيداع هذا الشهر لمساعدة المواطنين على تلبية احتياجات شهر رمضان المبارك، ومن الأشياء التي يتم البحث عنها المكرمة الملكية، والتي تعودنا أنه يتم صرفها للمستفيدين في نظام الضمان الاجتماعي كل رمضان من كل عام، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين لتتعرفوا على كافة التفاصيل.

مكرمة الملك سلمان اليوم

ونتابع معكم آخر ما يتعلق بمكرمة الملك سلمان، حيث ينتظر الجميع توجيه خادم الحرمين الشريفين بصرف المكرمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، حيث إن المكرمة ستشمل الضمان الاجتماعي المطور والقديم، وهذا بعيدا عن الشائعات التي مضمونها أن المكرمة ستصرف لأحد الأنظمة دون الآخر، وهذا غير صحيح.

أي أنه في حالة نزول المكرمة هذا العام، فإنها ستنزل لجميع المستفيدين من النظامين، ومبلغ المكرمة منفصل عن مبلغ راتب الضمان، حيث يتم صرف 1000 ريال لمعيل الأسرة و500 ريال لكل تابع، وهذا كما تعودنا في كل عام.

متى تنزل مكرمة الضمان في رمضان 2022

ومن ضمن الأسئلة الشائعة بين متابعي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية موعد إيداع مكرمة الضمان، حيث ينتظرها المئات من الأسر الذين يحتاجونها وهذا لإكمال احتياجاتهم الخاصة بشهر رمضان المبارك.