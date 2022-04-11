وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية 1443 رابط تقديم 117 وظيفة حارس أمن naama.sa

وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، من أكثر كلمات البحث تداولاً خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان الوزارة عن حاجتها لشغل عدد 117 وظيفة حارس أمن من حملة شهادة الثانوية العامة، للتعيين على بند المستخدمين حسب الشروط المطلوبة وخلال المدة المحددة للتقديم إلكترونياً، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نهتم بعرض أهم الأخبار التي تهم مختلف الفئات بالعديد من الدول، ونسعى دائماً لتوفير أهم التفاصيل التي تخص هذه الأخبار من مصادرها الرسمية، ضمن الخدمات التي يتميز بها موقعنا ويقدمها لمتابعيه بطريقة سهلة ومباشرة، لذلك نوضح لكم خلال السطور التالية الرابط الرسمي للتقديم وتفاصيل الوظائف المطلوبة فتابعونا.

رابط وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة

الدخول على الموقع الإلكتروني “newa.gov.sa“.

أو الدخول المباشر على “naama.sa“.

تحديد الوظيفة المتقدم عليها.

تسجيل البيانات كاملة وصحيحة.

الضغط على إرسال الطلب.

موعد التقديم على الوظائف المطلوبة

يبدأ التقديم على وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة من اليوم الإثنين الموافق 11 أبريل 2022، الموافق 10 رمضان 1443، ويستمر التقديم حتي يوم الأحد الموافق 17 أبريل 2022، الموافق 16 رمضان الجاري، على أن يكون التقديم إلكترونياً من خلال الرابط الموضح بعاليه والخطوات المبينة سابقاً.

الشروط الواجب توافرها

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. يكون حسن السيرة والسمعة وغير محكوم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة أو بحد شرعي. أن يكون حاصلاً على المؤهل المطلوب “شهادة الثانوية العامة”. ألا يكون المتقدم قد تم فصله من الخدمة بالدولة. لا يقل العمر عن 20 عام ولا يزيد عن 45 عاماً. أن يتناسب الوزن مع الطول حسب اللائحة المنظمة لذلك. تسجيل البيانات بدقة ومطابقتها للمستندات بحيث أنه في حالة وجود اختلاف سيتم الاستبعاد من الوظيفة. اجتياز المقابلة الشخصية ومطابقة المستندات. يكون الترشيح النهائي بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالقبول.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

تعتبر أحد أهم الوزارات التابعة للحكومة السعودية، والتي تهتم بشئون البيئة وتوفير المياه والعمل على استحداث أساليب للزراعة الحديثة، وتعمل على التطوير من خلال إطلاق عدة خدمات منها دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي، كما أن الوزارة تعمل على تنمية وجذب المزارعين والمنتجين الزراعيين لرفع الإنتاجية، وذلك من خلال ما يقدمه برنامج دعم ريف من خدمات، وذلك ضمن خطة الدولة في التطوير والتحديث لمختلف الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين.