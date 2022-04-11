استعلم موعد تسجيل الصف الأول الابتدائي 1443/1444 بالمملكة للعام الدراسي الجديد في نظام نور

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موعد تسجيل الصف الأول الابتدائي 1443/1444 للعام الدراسي الجديد في نظام نور، هذا ما يبحث عنه الكثير من أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية بجميع أنحائها، ومن المتعارف عليه أن يتم الإعلان عنها بعد اعتمادها رسميا من قبل وزارة التعليم السعودية؛ حيث أنه يتم التسجيل للطلاب من خلال المنصة الإلكترونية لموقع نور التعليمي، وذلك بدون أن يذهب أولياء الأمور إلى المدارس حتى يتمكنوا من التسجيل إلكترونيا، والآن من خلال مقالنا هذا سوف نتعرف معكم على موعد التسجيل للصف الأول الابتدائي، وذلك حتى يتسنى على جميع أولياء أمور الطلاب في الصف الأول الابتدائي التعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بالتسجيل.
موعد تسجيل الصف الأول الابتدائي 1443/1444
قد تم الإعلان عن موعد تسجيل أولي ابتدائي في السعودية من قبل وزارة التعليم السعودية، وذلك من خلال نظام نور التعليمي ذلك النظام المميز الذي أطلقته وزارة التعليم السعودية لتسهيل منظومة التعليم، وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وتعد هذه المنصة عبارة عن منصة تعليمية تقدم من خلالها مجموعة من الخدمات التعليمية التي يحتاجها كلا من الطلاب وأولياء الأمور بالإضافة إلى الكادر التعليمي أيضًا، والآن تم الإعلان عن موعد تسجيل أولى ابتدائي في السعودية كالتالي:
- المرحلة الأولى والثانية: وقد بدأ فيها التسجيل رسميا في يوم 24 يناير 2022 الموافق 11 من جمادى الأول
- المرحلة الثالثة: وقد تم التسجيل بها منذ 26 فبراير 2022 الموافق 14 رجب
- المرحلة الرابعة: وقد تم التسجيل بها يوم 27 مارس 2022 الموافق 24 شعبان
- المرحلة الخامسة: وقد يتم التسجيل بها يوم 17 أبريل 2022 الموافق 15 رمضان
- المرحلة السادسة: ويتم التسجيل في هذه المرحلة يوم 21 أبريل 2022 الموافق 15 رمضان
- المرحلة السابعة: والذي يتم التسجيل به في يوم 26 مايو 2002 الموافق 4 شوال
- المرحلة الثامنة: والتي يتم التسجيل بها في يوم 15 أغسطس 2022 الموافق 7 محرم
شروط التسجيل في الصف الأول الابتدائي 1444
قد أوضحت وزارة التعليم السعودية عن بعض الشروط الواجب توافرها عند التسجيل في الصف الأول الابتدائي، ولقد جاءت هذه الشروط على النحو التالي:
- يجب أن يكون سن الطالب لا يقل عن خمس سنوات وتسعة أشهر في بداية التقديم.
- كما يتم تقديم شهادة تثبت أن الطالب قد أتم سنتين في الروضة في حالة أنه لم يتم العمر المحدد.
- بالإضافة إلى ضرورة تقديم مستند يثبت أن الطالب قادر على تنمية المهارات التنموية.
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