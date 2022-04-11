نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طالع أسعار البنزين الجديدة بالمملكة لشهر أبريل 2022 تحديث شركة أرامكو بنزين 95و91 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار البنزين الجديدة في السعودية لعام ٢٠٢٢ تتصدر محركات البحث جوجل في الوقت الحالي في المملكة العربية السعودية مشتعلة بشكل كبير من قبل العديد من المواطنين والمواطنات أيضا يتسائلون بشكل كبير عن أسعار البنزين الجديدة في السعودية لعام ٢٠٢٢ ومن الجدير بالذكر أن هناك بحث متزايد في الوقت الحالي بشكل كبير لأن شركة أرامكو تقوم بشكل شهري بالإعلان عن جميع أسعار الجديدة لمدة شهر كامل من يوم ١١ من الشهر الميلادي وحتى يوم العاشر من الشهر الميلادي الذي يليه سوف نعرض عليكم اليوم اخر اخبار أسعار البنزين لشهر إبريل والاسعار التي يتم العمل بها بالطبع حتى اليوم.

أسعار البنزين الجديدة في السعودية 2022

في يوم العاشر من شهر الميلادي تقوم شركة ارامكوا السعودي بالاجتماع والإعلان عن جميع أسعار البنزين المختلفة التي يتم عمل خلال شهر كامل ويمكن أن اليوم هو التاسع من الشهر الميلادي لذلك أصبح هناك تساؤلات كبيرة للغاية من العديد من المواطنين عن أسعار البنزين الجديدة في السعودية ٢٠٢٢، وسوف يبدأ العمل بتلك الأسعار من اول يوم الحادي عشر من شهر أبريل الجاري ٢٠٢٢ سوف يستمر العمل بالطبع بتلك الأسعار إلى شهر مايو لعام ٢٠٢٢ وبالطبع مع العلم أن أرامكو تقوم بالإعلان عن جميع الأسعار الجديدة للبنزين في يوم العاشر ومن يوم الحادي عشر تبدأ جميع المحطات في جميع المراكز المختلفة بالعمل بهذه الأسعار.

جدول أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر ابريل 2022

في الوقت الحالي لقد قامت شركة أرامكو السعودية بالإعلان عن قائمة أسعار البنزين الجديدة في السعودية لعام ٢٠٢٢، وبالطبع السبب في ذلك هي أنها تقوم بالإعلان عن الأسعار الجديدة دائما كل يوم ١٠ من الشهر الميلادي الجديد وبالطبع جميع الأشخاص في الوقت الحالي متخوفون من جميع الأسعار وبشكل خصوصي بسبب للحرب التي دارت بين أوكرانيا وروسيا، كما يجب الإشارة أن هذه الحرب أثرت بصورة كبيرة للغاية على السلع والمنتجات المختلفة والتي من بينها البترول كما أن سعر الذهب والدولار وباقي السلع قد ارتفعت بشكل كبير متأثرة بتلك الحرب وجاءت جميع الأسعار التي يتم العمل بها على النحو التالي:

لتر بنزين 91 سجل اليوم 2.18 ريال سعودي.

لتر بنزين 95 سجل اليوم مبلغ 2.33 ريال سعودي.

اللتر من الكيروسين سجل اليوم حوالي 70 ريال سعودي.

اللتر من غاز البترول المسال والذي هو الغاز الطبيعي سجل اليوم 75 ريال سعودي.

اللتر من الديزل سجل 63 ريال سعودي.

كذلك تلتزم كافة المحطات بتلك التسعيرات بسبب تواجد هيئة رقابية بالمملكة تتفقد جميع الأسعار لكافة مناطق التي تتواجد بالسعودية، حيث يتم مراجعة أسعار البنزين الحديثة بشكل مستمر وتم الإعلان عنها في اليوم الموافق العاشر من شهر ابريل لعام 2022 من خلال شركة أرامكو السعودية وهي المسئولة التحديث لأسعار البنزين شهريا نظرا لتغير الأسعار بصفة شهرية.