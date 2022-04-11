أسود ونمور ودببة.. ضبط عملية كبرى لتحنيط الحيوانات في أوروبا

ضبطت الشرطة الإسبانية أحد أكبر اكتشافات الحيوانات المُحنطة في أوروبا أثناء تحقيقها في تهريب محتمل، وذلك بعد العثور على مستودع ضخم في بلنسية توجد به حيوانات محنطة منها وحيد القرن ودببة قطبية وأفيال.
وقالت قوات الحرس المدني في بيان إنها اكتشفت ما يزيد على ألف عينة في مستودع صناعي بمساحة 50 ألف متر مربع في بيتيرا ببلنسية يوم الأربعاء.
تضمنت مجموعة الحيوانات المحنطة أكثر من 400 نوع محمي، منها بعض الأنواع المنقرضة مثل المها المقوسة القرون، أو المهددة بالانقراض بشدة مثل النمر البنغالي. ومن بين الأنواع الأخرى أسود ونمور وفهود وحيوان الوشق.
قالت الشرطة إن مالك المستودع رهن تحقيقات في جرائم تهريب وجرائم متعلقة بالنباتات والحيوانات، لكن لم يتم القبض عليه.
ويقدر المحققون أن قيمة الحيوانات المحنطة تبلغ 29 مليون يورو (32 مليون دولار).
كان هذا الاكتشاف تتويجا لتحقيق أجراه فريق حماية الطبيعة التابع لشرطة بلنسية والذي بدأ في نوفمبر 2021 عندما صارت الشرطة على علم باحتمال وجود مثل هذا النشاط الخاص المتعلق بجمع الحيوانات في بيتيرا.
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