بسبوسة الشوفان المشبعة للرجيم السريع بدون سعرات

بسبوسة الشوفان المشبعة، البسبوسة من أنواع الحلويات التي يعشقها الكثيرين ولكنها تسبب السمنة وغير صحية لمرضي السكر والأمراض المزمنة ولكي يستمع الجميع منا بأكل البسبوسة الشهية واللذيذة ولكن دون أن نسمن وتكون مناسبة لمرضى السكر سوف نقوم بتقديم البسبوسة الصحية والتي يستطيع أي شخص تناولها بكل حرية وبدون أي ضرر للجسم أو الصحة اليوم سوف نقدم بسبوسة الشوفان بدون سميد وبدون دقيق أبيض وبدون سكر.

مكونات تحضير بسبوسة الشوفان الصحية:

2 كوب من الشوفان المطحون.

ربع كوب من اللوز المطحون.

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

2 ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض.

نصف كوب من جوز الهند المطحون.

نصف كوب من الزبدة الذائبة.

4 ملاعق كبيرة من الزبادي أو اللبن الرايب.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

لوز أو بندق لتزين البسبوسة.

طريقة تحضير بسبوسة الشوفان الصحية:

نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع به عسل النحل الأبيض ثم نضيف الزبدة الذائبة والفانيليا.

نعمل على مزجهم جيدا بواسطة المضرب اليدوي حتى يختلط العسل مع الزبدة.

ثم قومي بإضافة الزبادي ونقلب ونضيف جوز الهند واللوز المطحون.

اعملي بتقليبهم جيدا ثم نضيف البيكنج بودر ونقوم بإضافة الشوفان بالتدريج مع التقليب.

بعد ذلك نقوم بالعجن بواسطة اليد ونقوم بإحضار صينية مقاس 30 سم.

نضع فيها خليط البسبوسة بالشوفان ونقوم بتقطيعها إلى مربعات متساوية.

نزين كل مربع باللوز أو البندق حسب الرغبة ونقوم بإدخالها إلى فرن ساخن مسبقا على الرف الأوسط على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة نصف ساعة.

مكونات تحضير الشربات:

وفي هذه الأثناء نقوم بتجهيز شربات البسبوسة الصحي الخالي من السكر ولتحضير الشربات نحتاج إلى:

كوب كبير من الماء.

ثلاث ملاعق من عسل النحل الأبيض.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا أو ماء الزهر.

تحضير الشربات:

نقوم بوضع العسل على كوب من الماء ويتم تقليبهم جيدا حتى يتم إذابة العسل في الماء تماما.

ثم يوضع الخليط في إناء صغير على النار ونقوم بإضافة عصير نصف ليمونة.

نتركه يغلي قليلا ونضيف إليه الفانيليا، ويجب أن تكون البسبوسة ساخنة والشربات ساخن جدا.

نقوم بوضع الشربات الساخن على البسبوسة الساخنة وبالهناء والشفاء.

طريقة تحضير كيكة الشوفان:

تعتبر كيكة الشوفان من أفضل أنواع الكيك الذي يقبل على تناوله الكثير من الأشخاص، فالشوفان من المكملات الغذائية التي تقدم الكثير من الفوائد إلى الإنسان ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم الطريقة التي يتم تحضير بها كيكة الشوفان، يتم تحضير كيكة الشوفان بمقادير بسيطة وغير مكلفة وإليكم في السطور القادمة.

طريقة تحضير كيكة الشوفان

كأسان من الشوفان.

أربعة بيضات.

ثلث كأس من الكوبسكر.

ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقة من النسكافيه.

كأس ونصف من الزبادي.

كمية قليلة من السمن أو الزيت.

كأس من الحليب للعجينة.

خطوات تحضير كيكة الشوفان

سنقدم إليكم في السطور الآتية الخطوات التي تتبع في تحضير كيكة الشوفان:

الحصول على إناء ويتم خلط فيه كلًا من البيكنج بودر والفانيليا والهيل.

بعد ذلك يتم تحضير عجينة الكيكة من خلال الحصول إناء حجمه مناسب ويتم وضع فيه كلًا من السكر والبيض والزيت ويتم الخلط لحين أن يذوب السكر ثم يتم وضعه جانبًا

يعد ذلك يتم وضع الحليب ويتم الخلط مرة أخرى.

الحصول على صينية ثم يتم وضع بها الخليط، ويفضل أن تكون مدهونة بالسمنة أو الزبدة سابقة.

يتم إشعال الفرن ثم يتم وضع فيه الصينية.

كما يتم ترك الصينية في الفرن لفترة تصل إلى خمسة وعشرين دقيقة ويتم تفقده من الحين للآخر لحين أن يتغير لونه إلى اللون الذهبي.

مقادير تحضير كيكة التمر بالشوفان